Afrique: Musique - Table ronde sur la rumba congolaise au 8e Festival international de films

Le Festival international de films sur la musique (FAME) s'est tenu à la Gaîté Lyrique de Paris du 16 au 20 février. Pour la célébration de la rumba congolaise après son accession au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco, pas moins de trois films en compétition, une table ronde, "des DJ sets " et de nombreuses personnes ont été invitées à ce festival.

À l'heure où le documentaire musical connaît un engouement sans précédent, FAME s'affirme toujours davantage comme le rendez-vous incontournable du genre.

Pour sa huitième édition, les projections d'une vingtaine de films sur la musique ont fait la part belle aux figures singulières, aux odyssées électroniques, aux cultures souterraines ou extra-occidentales.

Parmi cette vingtaine de films projetés à la Gaîté Lyrique, quatre racontent des aventures musicales congolaises, qui sont autant de portraits de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC), à travers différentes époques.

En parallèle, une table ronde intitulée " Quand la rumba congolaise fait vibrer le cinéma " s'est proposée de faire dialoguer différents regards sur la rumba congolaise, cette musique issue des circulations entre Cuba, le Congo et les États-Unis, et qui continue à se réinventer et à circuler aujourd'hui sur le continent africain, en France, en Belgique et ailleurs.

En décembre 2021, l'Unesco inscrivait la rumba congolaise sur la " Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité ". Une reconnaissance exceptionnelle pour ce genre musical né sur les rives du fleuve Congo (Kinshasa en RDC et Brazzaville au Congo) qui fut la bande originale de l'indépendance, et plus généralement cet art de vivre qui berce l'Afrique et ses indépendances depuis la moitié du XXe siècle.

Le cinéma documentaire et les arts visuels accompagnent cette culture qui ne cesse de se renouveler en fonction des époques et des contextes. Cette édition 2022 de FAME a participé à la fête, avec pas moins de deux films en prise directe avec les représentants les plus vifs de la rumba : Bakolo Music International et Brigade Sabarti (Rumba Rules), et un documentaire retraçant l'histoire de la rumba, The Rumba Kings.

De ce fait, sous la modération d'Anna Cuomo, anthropologue (CNRS, UMR Passages-Institut ARI Bayonne), le public a pu assister aux diverses interventions de Florent de la Tullaye, réalisateur (Benda Bilili !, Sitos, Kinhasa sur le qui-vive) ; Alan Brain, réalisateur de The Rumba Kings ; Sammy Baloji, co-réalisateur de The Rumba Rules ; Zack Massiala Thiam, rédacteur en chef et directeur artistique de Kema Prod, rédacteur en chef et assistant réalisateur du film Noir et Blanc "Je suis Koffi" et Henri Ossébi, ambassadeur du Congo auprès de l'Unesco.

La table ronde s'est terminée par la prestation du "DJ set Secousse".

