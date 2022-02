Guinée: Cellou et Sidya, tenez bon les légalistes ! (Chronique d'un militant engagé)

Cellou et Sidya, tenez bon les légalistes ! (Chronique d'un militant engagé)

Sommés de quitter leurs principales résidences de Conakry acquises dans les normes et la rigueur d'hommes de vertus, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré sont on ne peut mieux, ces deux grands symboles de la résilience face au sadisme guinéen.

Forts de toutes ces années d'affront avec leur cortège de pièges tendus de toutes parts, ces hommes politiques par qui et avec qui tout doit se jouer au risque d'éteindre une démocratie embryonnaire, ont par expérience tout appris du bled pour ne point connaître la décadence.

Ils ne sont ni des poltrons ni ces larrons de la politique guinéenne faciles et même très faciles à confondre du fait de leur forfaiture qui frise la potence. Cellou et Sidya doivent tenir bon parce que sans eux et leur formations politiques, la Guinée nouera à jamais avec les démons peut-être pour cent ans, pour mille ans au moment où ses enfants espèrent se libérer pour de bon. Ce, après tant de luttes héroïques, les mains nues au nombre desquelles se comptent à ce jour de autant de martyres.

Cellou et Sidya ont presque tout gagné dans leur vie. Tout, comme l'argent et la gloire à côté des grandes épreuves ayant forgé leur personnalité, leur endurance et leur prééminence partout. Leur patrie qu'ils défendent chaque jour sans se lâcher, se tromper ou fléchir leur est pleinement reconnaissante et elle le restera pour toujours.

Quant au faux débat sur Air Guinée, on le sait tous, les manœuvres procèdent d'une énième tentative visant à éliminer le plus redouté et plus doué en politique. Cellou Dalein Diallo à qui les adeptes des grands complots cherchent sans cesse à coller des poux est un homme de Dieu. Il est fait pour battre ses adversaires et triompher de ses ennemis avec force et détermination. Mamadou Sylla l'a clamé, Cellou n'est responsable en rien du sort de Air Guinée.

Vivement le procès pour en finir avec cet autre montage grotesque des forces occultes cooptées ou récyclées par la junte et dont le souhait ultime est de voir Cellou Dalein Diallo mis définitivement en dehors du jeu politique. Le bulldozer de la politique guinéenne, véritable héros des joutes électorales de ces dix dernières années et grand favori de tous les scrutins à venir, suscite autant de jalousie pour son inégalable CHARISME.