Cameroun: Leadership local - Un nouveau chef traditionnel et religieux Mbororo à Kongham - Bangangté

Il a pour mission, en collaboration avec le chef traditionnel de Kongham, d'encadrer les populations qui vivent au Projet route du Noun.

Le samedi 19 février 2022, Oumarou Lagou, 46 ans et père de 14 enfants, a été officiellement installé, dans ses fonctions au cours d'une cérémonie à laquelle assistait l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Bangangté, dans ses attributs de Ardo (chef traditionnel, guide spirituel et religieux) des communautés Mbororo du lieu-dit projet route du Noun.

Le maire de la commune de Bangangté et de nombreuses élites de la localité annoncés à cette cérémonie se sont faits représentés. Par contre le lamido de Didando, Ahmadou Rufaï, et une quarantaine de dignitaires traditionnels Mbororos, ont effectué le déplacement pour apporter leur onction à Oumarou Lagou.

Je me sens chez moi

Des Mbororos, chiffrés à près d'un millier, se sont mobilisés au lieu de l'événement. A travers cette mobilisation, ils entendent démontrer leur ancrage local. " Ici, c'est notre village. Plusieurs d'entre nous sont nés dans cette localité. C'est ici au projet que nous concentrons l'essentiel de nos activités pastorales et commerciales. Nous vivons en harmonie avec les autres communautés. Nos enfants font l'école ici ", affirme Hassan, fils du coin et proche du nouveau Ardo de Kongham à Bangangté.

" Je me suis construit en matériaux définitifs ici il y a deux ans. Mes épouses et mes enfants y vivent. Je me sens chez moi. J'ai été désigné Ardo, c'est-à-dire chef, conformément aux traditions Mbororos. L'administration était là pour mon installation officielle. C'est une forme de reconnaissance officielle et d'encadrement. Cette présence de l'autorité administrative et la mobilisation populaire constituent une occasion de poser sur la place publique la question du respect de notre identité culturelle et religieuse. Nous allons aussi solliciter le sous-préfet et le maire afin qu'ensemble nous voyons, dans une logique développement participatif, comment résoudre avec le concours de l'Etat nos problèmes : l'ouverture et l'entretien des routes rurales, la construction des formations sanitaires proches des populations et leur dotation en personnel compétent, la création des écoles primaires publiques et coraniques tout comme la question centrale et vitale liée à l'accès à l'eau potable... ", soutient Oumarou Lagou.

Celui-ci salue le fait que l'Etat du Cameroun à travers le sous-préfet de l'arrondissement de Bangangté reconnait le droit pour les minorités et pour populations autochtones d'avoir des leaders choisis conformément à leurs valeurs culturelles et ancestrales. Il reconnait aussi leur existence en tant collectivité locale et leur aptitude à décider pour les affaires les concernant ou à participer à prise de décision pour les affaires publiques.

Il tient à se conformer à Article 32 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui dispose : " Les peuples autochtones ont le droit de définir et d'établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l'utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d'obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l'approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres. "

Les États se concertent et coopèrent de bonne foi...

Amadou Ali, président de l'association des étudiants Mbororos du Cameroun était à Bangangté pour cette installation. Il motive sa présence en s'appuyant également sur le texte Onusien. En effet, ce texte prescrit en son article19 que les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés -- par l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives -- avant d'adopter et d'appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d'obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.