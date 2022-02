Congo-Kinshasa: Diplomatie - Sept accords de coopération signés entre le pays et la Turquie

Des accords dans les domaines de la défense, du transport, des infrastructures et de l'économie ont été signés, le 20 février au Palais de la nation, entre la République démocratique du Congo (RDC) et la République de la Turquie, en présence des présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, en visite officielle de quarante-huit heures à Kinshasa.

Les documents signés entre les deux pays sont un accord-cadre militaire, un protocole relatif aux aides financières, un accord de coopération sur l'industrie de la défense, un protocole d'accord sur la construction du Centre des finances de Kinshasa, un protocole concernant l'infrastructure et le transport fluvial sur le fleuve Congo et ses affluents, un protocole d'accord sur la construction de 1083 Km d'autoroute et un protocole d'accord pour la construction de la ligne de chemin de fer.

Arrivé à Kinshasa le 20 février dans l'après-midi, le président Recep Tayyip Erdogan a eu une rencontre en tête-à-tête de plus d'une heure, au Palais de la nation, avec son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette rencontre.

Cependant, plusieurs membres du gouvernement congolais et de hautes personnalités turques qui ont accompagné le président Erdogan ont assisté à la cérémonie de signature des accords. " Nous continuerons d'être aux côtés du gouvernement de la RDC dans sa lutte contre le terrorisme ", a indiqué le président turc au cours de la conférence de presse conjointe tenue à l'issue d'un tête-à-tête entre les deux délégations. Et de poursuivre : " Nous avons réaffirmé notre volonté de développer notre coopération (... ) Nous continuerons d'être aux côtés du gouvernement de la République démocratique du Congo dans sa lutte contre le terrorisme et souhaitons développer la coopération en matière d'éducation et de culture par des projets communs ".

Le président turc a aussi souligné le soutien de l'agence turque de coopération et de coordination (tika) aux efforts de développement de la RDC par divers projets allant de la formation professionnelle à la santé, du soutien aux infrastructures administratives et sociales à la rénovation des écoles, etc. Recep Tayyip Erdogan a ajouté que la Turquie a presque doublé son volume d'échanges bilatéraux, qui était de 36,5 millions de dollars en 2018 avant la pandémie.

" Nous avançons décidément vers notre objectif commercial de 250 millions de dollars. Je crois que nous atteindrons cet objectif dès que possible ", a-t-il précisé, indiquant que les deux pays se sont convenus de mieux utiliser les mécanismes déjà existants tels que la Commission économique mixte et le Conseil d'affaires dans le but d'élever leur coopération commerciale au niveau souhaité.

La visite du président Recep Tayyip Erdogan en RDC est intervenue douze années après celle effectuée en 2010 par l'ancien président turc, Abdullah Gul. A cette époque, le président Erdogan occupait la fonction de Premier ministre. Elle fait suite aux rencontres bilatérales entre les deux chefs d'État, respectivement à Ankara, lors de la visite officielle en septembre 2021 du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à Istanbul, en marge de la participation de la RDC au sommet Turquie- Afrique, en décembre 2021. Cette visite est, en plus, le symbole d'une bonne volonté maintes fois exprimée par Ankara et Kinshasa de renforcer la coopération dans les domaines politique, économique et sécuritaire.