Congo-Brazzaville: Championnat national direct Ligue 1 - Des fortunes diverses pour les deux prétendants au titre

Même si elle garde provisoirement la tête du championnat, l'AS Otohô n'a pas connu la même réussite que l'AC Léopards de Dolisie, dans leur duel à distance lors de la treizième journée de la phase aller qui s'est achevée le 19 février.

L'AS Otohô a été tenue en échec, le 18 février au stade Alphonse-Massamba-Débat, par V Club Mokanda 1-1. Les Fauves du Niari, par contre, ont écrasé l'AS BNG sur un score de 4-1, le 17 février à Brazzaville en match avancé de la 13e journée, grâce à un doublé de Chadly Kennedy, à la 16e et 79e mn. Mabiala Ngoma et Bissila Mabiala ont donné plus d'ampleur à cette victoire en signant respectivement le deuxième et troisième buts de l'AC Léopards de Dolisie à la 49e mn et à la 77e. Bridy Diatho a sauvé les meubles en réduisant le score à la 80e mn.

Désormais, l'écart entre les deux prétendants ne tient que sur un fil. L'AS Otohô conserve le fauteuil de leader, avec 28 points, devant l'AC Léopards 27 points. Les Fauves du Niari pourraient reprendre la main si leur match contre le FC Nathaly's est homologué en leur faveur. En rappel, les Léopards avaient dominé le F C Nathalys (4-1). Le match en retard de la 12e journée qui opposera le 3 mars à Brazzaville l'AS Otohô à l'AC Léopards déterminera à coup sûr le champion de la mi-saison.

Le Club athlétique renaissance aiglons, quant à lui, a conservé sa troisième place en battant Patronage (1-0). Les Aiglons comptent désormais vingt-deux points. Les Diables noirs, pour leur part, terminent la phase aller à la quatrième place avec vingt-et-un points après leur victoire sur Interclub (1-0). Grâce à son nul d'un but partout face à l'AS Otohô, V Club se retrouve 5e avec dix-neuf points, soit un point de plus que l'Etoile du Congo et la Jeunesse sportive de Talangaï. Les Stelliens ont battu Nico-Nicoyé 1-0, grâce à un penalty transformé par Van Andzono à la 73e mn.

La Jeunesse sportive de Talangaï, de son côté, a été battue par l'AS Cheminots à Pointe-Noire (0-1). L'Interclub occupe le 8e rang avec seize points devant le FC Kondzo, qui a fait jeu égal 1-1 face au FC Nathaly's. Les deux équipes comptent quinze points chacune devant l'AS BNG et l'AS Cheminots (douze points chacun). Patronage reste 13e avec huit points devant Nico-Nicoyé (six points).