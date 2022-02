Congo-Kinshasa: CAF-C2/ Phase des groupes - Mazembe craque face à Al Masry à Alexandrie

Le Tout-Puissant Mazembe a encaissé deux buts d'Al Masry après l'heure de jeu, le 20 février, au Borg Arab Stadium, à Alexandrie, craquant alors qu'il avait résisté aux assauts des joueurs de Mouine Chaabani, mentalement plus aguerris au cours du match.

Après une première victoire difficile à domicile en première journée face à l'AS Otohô du Congo Brazzaville, le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi a été battu par Al Masry d'Egypte, en deuxième journée du groupe C de la phase des groupes de la 19e édition de la Coupe de la Confédération. Les Corbeaux ont encaissé les deux buts du club égyptien à la 60e mn par Yaser Hamed et à la 67e par Elyès Jlassi.

Le onze de départ de Mazembe pour ce match s'est composé du gardien de but international malien Ibrahim Mounkoro, des défenseurs Tandi Mwape, Djos Issama Mpeko, Ntambwe et Ernest Luzolo Sita. Les milieux de terrain ont été Mercey Ngimbi, l'Ivorien Christian Koffi Kouamé, Glody Likonza et Zemanga Soze, pendant que l'attaque a été constituée de Bileko et du Camerounais Richard Emmanuel N'Joh. Au coup d'envoi de la partie, l'entraîneur français Franck Dumas a donc titularisé cinq joueurs à vocation offensive, avec un seul récupérateur, Christian Koffi Kouamé.

En conférence de presse d'avant match, il prévenait à travers ces extraits : " En face de nous, il y a une équipe qui a de la maturité avec des joueurs qui ont connu de grandes compétitions... Quand vous jouez à domicile, vous avez cette obligation de gagner. Elle nous appartenait il y a une semaine, maintenant elle appartient à Al Masry... nous avons une équipe jeune, c'est ce genre de match qui doit nous faire grandir. Nous allons séparer le contenu du résultat, même si le résultat est important ". Rappelons que Franck Dumas déclarait au début de la saison qu'il n'avait pas pu obtenir l'accord de la direction du club de Lubumbashi pour recruter des joueurs, Mazembe avait adopté la politique de miser sur les jeunes de son centre de formation.

Pour sa part, le coach tunisien d'Al Masry, Mouine Chaabani, qui a connu Mazembe en tant que joueur de l'Espérance sportive de Tunis et aussi en tant qu'entraîneur du club tunisois, indiquait en conférence de presse d'avant-match : " C'est un match important mais pas décisif. Il reste quatre matches à disputer. On joue le TPM, un club avec beaucoup d'expérience sur le continent. Notre groupe n'est pas facile, il y a Coton Sport et Otohô qui sont aussi difficiles à manier. Chaque point est important à domicile.

Nous espérons que nous serons au top, surtout sur le plan mental pour l'emporter. J'ai affronté le TPM comme joueur puis comme entraîneur. C'est une très bonne équipe avec un entraîneur qui mérite beaucoup de respect. Sincèrement, c'est une bonne équipe avec des joueurs sur le plan offensif qui peuvent faire la différence à tout moment. A nous d'être prudents parce que ça ne sera pas un match facile... ".

Au classement de ce groupe, Al Masry a donc pris la tête avec quatre points, suivi de Mazembe qui compte trois points. L'autre match du groupe entre l'AS Otohô (zéro point) et Coton Sport de Garaou du Cameroun (un point) a été reporté au 23 février à Kinshasa où il a été délocalisé à la suite de la fermeture du stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville, et la non-homologation du stade de Kintélé à cause de la mauvaise qualité de la pelouse de son aire de jeu.