Sénégal: Avec ce nouveau stade, Macky Sall célèbre Wade le panafricaniste, selon un cadre du PDS

Dakar — La décision de donner le nom d'Abdoulaye Wade au nouveau stade de Diamniadio (40 km à l'est de Dakar) peut être perçue comme une volonté de son successeur et ancien Premier ministre de célébrer "le panafricaniste" qu'est l'ancien chef d'Etat, après la victoire des Lions à la dernière CAN (9 janvier-6 février 2022), analyse le président de la Fédération des cadres libéraux, Lamine Bâ.

"Oui, ça peut-être une perception à la veille de cette compétition continentale où le Sénégal a particulièrement brillé. Et tout le monde connaît (... ) son panafricanisme, sa volonté de toujours mettre en avant le continent dans tous les actes qu'il pose", a expliqué M. Bâ dans un entretien avec l'APS.

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a annoncé dimanche que le stade olympique de Diamniadio (ouest) portera le nom de l'ex-président de la République.

"A la suite de la lettre adressée la semaine dernière par le président de la République, Macky Sall, au président Abdoulaye Wade, l'informant de sa décision de donner son nom au nouveau grand stade national construit à Diamniadio, ce dernier tient tout d'abord à [le] féliciter (... ) et à dire combien il est honoré par ce geste et cette marque d'estime", écrit le PDS dans un communiqué.

Le président des cadres libéraux salue cette décision qui relève, à son avis, "de l'ordre normal après ce que Me Wade a fait dans ce pays".

"Le président Wade mérite tous les honneurs dans notre pays, et je me réjouis de cette décision du président Macky Sall", a déclaré Lamine Bâ. En prenant cette décision, souligne-t-il, le chef de l'Etat met fin à une certaine anomalie dans un pays démocratique comme le Sénégal.

"Notre pays est une vitrine démocratique, que nos deux présidents (Macky Sall et Abdoulaye Wade) ne puissent pas se parler, évoquer le devenir de notre pays ensemble, me semble être une anomalie", a-t-il commenté, soulignant que ce geste va permettre de remettre les choses à l'endroit.

Le président des cadres libéraux estime qu'il faut saluer "la posture républicaine et patriotique" d'Abdoulaye Wade, qui a accepté cette décision et l'a dédiée à la jeunesse de son pays et du continent.

"Et c'est pourquoi j'appelle tous mes compatriotes à prendre part à cette cérémonie d'inauguration, ce mardi", a poursuivi l'ancien ministre de l'Environnement (entre autres portefeuilles), appelant l'Etat à bien entretenir ses infrastructures.

"Il ne s'agit pas seulement de ce stade, mais de toutes les infrastructures : elles doivent être bien entretenues et bien gérées, avec une main-d'œuvre qualifiée, pour servir à la grande majorité de nos concitoyens", a-t-il ajouté.