Congo-Brazzaville: Prison militaire de Ndolo - Trente-huit condamnés libérés suite à la grâce présidentielle

La Fondation Bill Clinton pour la paix a salué la libération, le 19 février dernier, de la prison militaire de Ndolo, de trente-huit condamnés éligibles à la grâce présidentielle, tout en continuant de plaider pour l'amélioration des conditions carcérales.

La Fondation Bill Clinton pour la paix a félicité les autorités judiciaires suite à la libération des trente-huit condamnés en rapport avec la grâce présidentielle, et continue à les exhorter à prendre en compte ses préoccupations sur le désengorgement des prisons et maisons carcérales à travers le pays, l'amélioration des conditions carcérales et des procédures judiciaires ainsi que l'amélioration des conditions de travail des magistrats, juges et autres agents pénitentiaires.

" Nous sollicitons de l'Etat congolais la libération de tous les bénéficiaires de la grâce présidentielle, la gestion avec célérité des dossiers judiciaires pour diminuer le nombre de détenus préventifs, l'amélioration des conditions des condamnés et des détenus préventifs pour désengorger les prisons et autres maisons d'arrêt. Ceci, surtout que l'Etat congolais n'a pas d'argent pour nourrir ces prisonniers et détenus préventifs ni les soigner ", a souligné le président de la Fondation Bill Clinton pour la paix, Emmanuel Adu Cole.