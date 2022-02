Congo-Brazzaville: Livre - Bacongo bientôt doté d'un guide pratique et urbain

Une conférence a été organisée le 19 février à la mairie de Bacongo, en vue de dévoiler l'essentiel du contenu et des articulations du manuel pratique de ce deuxième arrondissement de Brazzaville, qui paraîtra d'ici peu.

" Bacongo : le guide pratique du deuxième arrondissement " est le fruit d'une somme d'informations sur la deuxième commune de Brazzaville, concoctée depuis 2019 par une équipe de journalistes, photographes, graphistes, développeurs, commerciaux et de consultants spécialistes d'histoire et de patrimoines, sous l'initiative et la supervision de Donald Fylla Saint-Eudes, également élu local de cet arrondissement depuis près de cinq ans. Entre le promotionnel et l'informationnel, ce manuel a des visées descriptives et didactiques.

Le guide pratique de Bacongo a été construit en plusieurs volumes, partant de quelques notes d'histoire, des faits marquants, de son patrimoine et sa culture atypique, de ses lieux touristiques, de ses habitants ouverts et laborieux, des institutions publiques et internationales qu'il abrite amplement. Mais également d'un segment pratique avec les différents services que propose la mairie, d'un carnet d'adresses du manager de Bacongo et d'un important répertoire professionnel qui recense et promeut l'essentiel de l'écosystème économique de l'arrondissement.

Pour la maire de cet arrondissement, Simone Loubienga, depuis plusieurs années la population de Bacongo attendait un document écrit regroupant un ensemble d'informations utiles et indispensables à la connaissance et à la promotion des activités artistiques, historiques, économiques et sociales au sein de cette cité. Satisfaite de l'initiative, elle a remercié le conseiller Donald Fylla Saint-Eudes pour ce projet qui met davantage en lumière ledit arrondissement, non seulement au Congo mais aussi dans le reste du monde.

" Riche de son histoire, diversifié par la nature de son patrimoine culturel, Bacongo ne pouvait raisonnablement plus se trouver démuni ni privé d'un guide, outil propice à sa promotion et à sa redécouverte. Cette œuvre à la fois collective, touristique et culturelle, le Guide de Bacongo est avant tout la marque d'un élan d'attachement construit au fil des années pour notre terre commune ", a déclaré Donald Fylla Saint-Eudes.

A travers ce guide pratique et urbain de Bacongo, le public disposera désormais des données pratiques sur cet arrondissement. Un document qui se veut une mine d'informations pour les administrations, étudiants, opérateurs économiques, touristes, etc. " C'est la première fois que j'assiste à la présentation d'un guide sur un quartier de Brazzaville. Félicitations au promoteur et j'encourage toutes les entités économiques qui sont à Bacongo de s'approprier et de contribuer à la publicité, à la distribution de ce manuel. Nous allons tous nous approprier ce guide parce que Bacongo c'est le Congo. Et j'encourage d'autres quartiers à faire autant ", a fait savoir Lydie Pongault, conseillère à la Culture du président de la République.

Compte tenu de son apport dans le développement et l'attraction vers cet arrondissement, les organisateurs envisagent d'actualiser ce guide chaque deux ans en intéressant davantage de citoyens à contribuer à la qualité de son contenu qui sera disponible en version imprimée et numérique. " Cette première édition n'a pas la prétention de tout mettre. Je nous invite à une collaboration agissante et participative sur l'acquisition de petites archives capables d'enrichir davantage son contenu ", a souligné Quentin Loubou, rédacteur en chef de cet ouvrage.

Aussi, au-delà de la promotion de la commune, ce guide répond à une ambition éminemment sociale dans la mesure où les recettes qui vont être collectées au travers de la publicité serviront à dessein aux volets socio-économiques et humanitaires.