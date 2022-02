Ile Maurice: À la recherche de consultants à Rs 28,7 M pour la promotion en Arabie saoudite, Allemagne et Autriche

En 2021, dans le cadre de la réouverture des frontières, la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) avait recruté des firmes de relations publiques dans le but de redynamiser la destination Maurice. Elle avait recruté les services de MMGY Hills Balfour, à Londres, pour revoir la promotion sur le marché britannique. Le contrat a été alloué pour Rs 17 897 400, soit 305 000 livres sterling. En Inde, Om Tourism, basée à New Delhi, a été retenue pour séduire les touristes indiens. Le coût ? 10 656 000 roupies indiennes, soit Rs 6 287 040 pour 12 mois. L'Office du tourisme recherchait également un consultant en relations publiques pour relancer le marché chinois.

Cette année, la MTPA récidive en lorgnant cette fois-ci les touristes saoudiens, allemands et autrichiens. L'organisme est à la recherche de consultants en relations publiques dans ces trois pays pour promouvoir la destination Maurice. Tout d'abord, la MTPA cible l'Arabie saoudite, le deuxième plus grand État du monde arabe, avec une population de 34,27 millions d'habitants en 2019.

"Un pourcentage important des habitants sont des immigrants à la recherche d'opportunités économiques, représentant 37 % de la population saoudienne totale", souligne la MTPA. De plus, l'Arabie saoudite a connu une explosion démographique au cours des 40 dernières années et continue de croître à un taux de 1,63 % par an. Le consultant en relations publiques qui sera recruté devra être basé à Djeddah ou à Riyad. Le contrat, qui s'étalera sur une année, commence le 1er avril 2022 et terminera le 31 mars 2023. Un budget de Rs 7,7 millions ($175 000) sera alloué à la firme.

Destination touristique de luxe, service de qualité, plages sablonneuses, nature luxuriante, large éventail d'activités nautiques et terrestres, gastronomie et culture riches, hébergements de luxe, villas avec piscines privées, golf et spa de classe mondiale et accueil des Mauriciens... sont les atouts que met en avant la MTPA, qui correspondraient à la clientèle saoudienne.

Selon les statistiques, de janvier à novembre 2021, 3 599 touristes ont débarqué de l'Arabie saoudite. Pendant la période pré-pandémique, 22 788 Saoudiens ont visité l'île en 2019 contre 16 507 en 2018, soit une hausse de 38,1 %. Parmi les objectifs de la MTPA en ciblant les Saoudiens : faire la promotion de la destination, la positionner comme sûre et sécurisée mais aussi comme une destination de choix tant pour les vacances que pour les séjours plus longs.

Les défis sont multiples car il faut cibler différents segments notamment famille, lune de miel, golf, sports et aventure, retraités. Mais aussi rendre la destination plus tendance et attrayante pour les plus jeunes. Maurice devra également faire face à la concurrence des Maldives et des Seychelles. En termes de liaison aérienne, Air Mauritius est en "code share" avec Emirates pour deux vols quotidiens. Quant à Saudi Airlines, elle propose trois vols par semaine via Djeddah.

L'autre marché touristique qui intéresse la MTPA est allemand et autrichien. Elle recherche un seul cabinet de consultant en relations publiques pour l'Allemagne et l'Autriche. Un budget de Rs 17 millions (340 000 euros) a été identifié pour la période s'étalant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 pour l'Allemagne et Rs 4 millions (80 000 euros) pour l'Autriche

Le marché allemand est passé de 75 272 visiteurs en 2015 à 129 000 en 2019, ce qui représente une croissance de 20 %, en utilisant 2015 comme année de référence. Avec Lufthansa, Eurowings, Condor, les trois compagnies aériennes qui desservent le marché allemand, le taux de remplissage moyen est de 80 %. "Maurice, en tant que destination touristique, s'est positionnée avec succès comme une destination haut de gamme sur le marché allemand. Les Allemands sont également des voyageurs hub avec 25 % utilisant Dubaï/Istanbul comme hubs."

Concernant l'Autriche, le marché a également connu une croissance moyenne de 22 % de 2015 à 2019, passant de 11 439 à 18 190 touristes. Austrian Airlines, qui a commencé ses activités depuis octobre 2015, a opéré deux vols hebdomadaires pendant la haute saison et a cessé ses activités pendant les périodes creuses. "Le marché autrichien est un marché à venir, connu pour être dépensier. L'objectif de la MTPA est de maintenir sa position de haut de gamme et de pénétrer les segments haut de gamme. Un objectif majeur est de créer une demande pendant toute l'année et de motiver Austrian Airlines à desservir Maurice pendant les périodes creuses."

Cependant, les défis seraient de taille, avec les efforts de la destination pour atteindre la normalisation en 2023. Les principales réalisations seraient d'atteindre 1,4 million de touristes et Rs 64 milliards de revenus touristiques d'ici 2023, d'assurer un taux de remplissage d'environ 75 % des compagnies aériennes pour les motiver la fréquence dans un premier temps et à augmenter progressivement pour atteindre les niveaux pré-pandémiques, faire face aux "segments de marché traditionnels" et identifier de nouveaux marchés. Les autres défis sont notamment de traiter la basse saison (par exemple promouvoir le tourisme de golf), de développer de nouvelles niches (tourisme médical, tourisme vert, sport et aventure), de prendre en considération les concurrents telles que les Maldives et les Caraïbes.

Le contrat est d'un an, renouvelable jusqu'à trois ans maximum, soit le 31 mars 2025, pour les trois marchés. Selon les chiffres compilés par la MTPA, avec la réouverture des frontières en octobre, 180 000 touristes ont débarqué pendant le dernier trimestre de 2021. En 2019, les arrivées touristiques avaient franchi les 1 383 488, avec des revenus se chiffrant à Rs 63,107 milliards. Avec la pandémie, les arrivées touristiques ont chuté de 41,8 % de janvier à décembre 2021 comparé à la période corres- pondante de 2020. Quant aux recettes touristiques pour novembre, elles étaient d'environ Rs 5 milliards.