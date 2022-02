Afrique: Mona Mpembele, l'une des voix de l'Afrique au sein des institutions européennes

Les relations entre l'Union européenne (UE) et l'Afrique s'inscrivent dans plusieurs cadres de dialogues formels, tels que les sommets UE-Afrique. Ces relations sont également le socle de l'émission " Afrika Europa " qu'anime la journaliste congolaise Mona Mpembele au sein du parlement européen, à Bruxelles.

Mona Mpembele a créé Afrikavision Media en 2010, après ses études de droit, en faisant la toute première plate-forme belge dédiée à la diversité. Depuis 2012, elle est également administratrice au comité de concertation du musée royal d'Afrique centrale avec les associations africaines (Comraf).

A travers Afrikavision Média, Mona Mpembele s'est lancée le défi d'entretenir la relation Afrique-Europe en réalisant et co-animant l'émission " Afrika Europa " avec des journalistes et politologues africains experts en la matière. Sur le plateau face à face aux euro députés, débattent des politiques africains et aussi des acteurs de la société civile africaine, des Africains nationaux et la diaspora.

La particularité de l'émission est de permettre aux décideurs européens de prendre connaissance des réalités africaines en ayant l'opportunité de dialoguer avec les Africains, et surtout la société civile qui auparavant n'avait pas accès à la table des discussions. Ainsi, Afrika Europa se positionne comme un nouveau moyen stratégique d'entretenir le dialogue avec les Africains sans exclure la classe politique continentale. Parmi les personnalités africaines déjà reçues dans cette émission, l'ancien Premier ministre ivoirien, Guillaume Soro; la sénatrice congolaise Francine Muyumba; l'Angolaise Isabelle Dos Santos, etc.

La réalisatrice d'Afrika Europa nous a confié que si la pandémie de la covid19 qui avait entraîné la fermeture des frontières avait de ce fait impacté le tournage de l'émission pendant deux ans, 2022 marquera un tournant dans le projet de réalisation de cette émission qui s'affirme comme la voix de l'Afrique au sein de l'Europe.

Modératrice de l'Africa Week

Ainsi, à l'occasion de la semaine Afrique organisée les 3, 8 et 9 février par le groupe socialiste et démocrate du Parlement européen, la cinquième édition de l'Africa Week, l'équipe de l'émission Afrika Europa a invité sur plateau quelques piliers du groupe parlementaire organisateur ainsi que le coordonnateur de l'initiative, l'Euro député Udo Bullman. Fidèles à la tradition, les socialistes et démocratiques ont organisé un événement à part entière, modéré par Mona Mpembele, sur les relations UE-Afrique avec des personnalités européennes et africaines, des hommes politiques, des jeunes et des représentants de la société civile.

" Partenariat égalitaire, démocratie, respect des droits de l'homme et diligence raisonnable risquent d'être des mots vides si l'Europe ne s'engage pas dans un véritable dialogue. L'UE doit mettre de côté son approche paresseuse où la démocratie signifie le statu quo et le partenariat foi être un partenariat win-win, et non un partenariat où certains partenaires sont plus égaux que d'autres ", a-t-on souligné.

C'est le message qui a été transmis à l'occasion du sommet UE-Afrique qui s'est tenu à Bruxelles, du 17 au 18 février. Udo Bullman, coordinateur S&D du comité de développement, a déclaré que la cinquième " Semaine de l'Afrique " a été un succès et qu'elle confirme le combat acharné et passionné pour l'Afrique et avec les peuples africains contre la violation de l'État de droit, la violence, les inégalités et les lacunes en matière d'éducation. "Ensemble, nous y parviendrons", a-t-il conclu.