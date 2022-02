Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Le gouvernement informé de l'état d'avancement du projet " Fatshi city "

Le ministre d'Etat chargé de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, a informé le gouvernement des avancées enregistrées dans la perspective de la mise en œuvre du projet de délocalisation des camps des militaires et des policiers et de la construction des nouvelles cités et/ou villes à Kinshasa ainsi que dans les provinces, dans le cadre du projet " Fatshi city ".

Le ministre Guy Loando Mboyo a indiqué que le projet du pacte d'actionnaires de la Société de développement et de promotion immobilière, société mixte dédiée au projet, a déjà été revu et finalisé au niveau de la Commission de structuration du partenariat. Le principe de la mobilisation des garanties collatérales proposées, a-t-il renchéri, a été également examiné et retenu. Les bailleurs de fonds étant déjà identifiés par BITEC, ce promoteur et ses partenaires ont confirmé la mise à disposition d'un financement intégral.

Le patron de l'Aménagement du territoire a également souligné que la commission technique, mise sur pied auprès de l'état-major général des armées, a pris en charge des questions liées à l'élaboration du plan d'identification et de délocalisation de vingt et une mille familles, des recommandations de la Maison militaire du chef de l'Etat et des dispositions prévues dans la réforme de l'armée.

La mise en œuvre d'une commission interinstitutionnelle pour la délocalisation du camp Kokolo

S'agissant de la société KinCo.be Sprl, bénéficiaire d'un protocole d'accord signé avec le gouvernement depuis septembre 2016 pour la délocalisation du camp militaire Kokolo, l'aménagement et la viabilisation du site Kokolo, les discussions ont repris avec ce groupe, sous le pilotage du ministre de l'Aménagement du territoire, dans le but de trouver une issue apaisée en faveur des deux parties.

Vu la transversalité du projet et son coût, Me Guy Loando Mboyo a sollicité la création d'une commission interinstitutionnelle tant au niveau des décideurs que des experts sectoriels concernés pour la matérialisation dudit projet. L'objectif étant d'engager leurs secteurs respectifs, d'harmoniser les procédures et de voir la faisabilité de mettre en œuvre ce projet d'ampleur et à impact national. Après débat et délibérations, ce dossier a été adopté par le conseil des ministres.

Outre la délocalisation du camp Kokolo, le camp Katindo à Goma doit également être délocalisé en vue de construire un nouveau sur cinquante hectares dans la localité Kingi-Katebe, groupement Kamuronza, dans le cadre du partenariat public-privé. Les terrains du projet (relocalisation et sites actuels) devront être rendus disponibles pour la contre-expertise et la réévaluation des coûts en vue d'envisager les possibilités de constitution de l'hypothèque comme garantie collatérale de base.