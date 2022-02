Congo-Kinshasa: Assainissement - Des emprises publiques libérées à Bandalungwa

Des éléments de la police nationale congolaise affectés aux commissariats de la commune de Bandalungwa, à Kinshasa, ont lancé le week-end dernier l'opération de libération des emprises publiques sur toute l'étendue de cette commune, sous les ordres des deux commandants de ces commissariats, après les instructions du bourgmestre Thierry Bayllon Gaibene.

Le bourgmestre Thierry Bayllon Gaibene a rappelé les ordres du gouvernement provincial de Kinshasa concernant le programme "Kin Bopeto", renforcé par la décision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon laquelle les lieux publics ne doivent pas être ceux de négoce. Cet ordre, a-t-il dit, a désormais force de loi et les éléments de la police nationale congolaise doivent veiller à son exécution sans faille. Il s'agit notamment de l'évacuation des marchés pirates, du recul de la zone de sécurité à plus de quinze mètres, de la non-occupation des sites non aedificandi pour la protection de la population congolaise et la restauration de l'autorité de l'État à la base.

Sur le terrain, sous les ordres des deux commandants des commissariats de Bandalungwa, la police a débarrassé les avenues Inga et Kasa-Vubu des boutiques et restaurants de fortune à caractère suspect, considérés comme source de l'insalubrité, ainsi que des parkings installés sur les trottoirs où l'on trouvait notamment des épaves des véhicules abandonnées, empêchant la circulation aux piétons. L'avenue Kisangani, aboutissant au pont reliant la commune de Bandalungwa au quartier GB, a également connu le passage non moins spectaculaire des éléments de la police nationale.

Ce dernier quartier, rappelle-t-on, est réputé pour l'anarchie qui y règne, suite à des occupations désordonnées des caniveaux et de l'emprise publique, avec leurs corollaires que sont les embouteillages et les bouchages de ces caniveaux causant ainsi des inondations.

Selon les instructions du bourgmestre Bayllon Thierry Gaibene, cette opération lancée samedi dernier va demeurer pérenne, en respectant les ordres donnés par le gouverneur Gentiny Ngobila qui a appelé les différents bourgmestres à les faire respecter en vue d' assainir la ville-capitale.