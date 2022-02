Gambie: Le Département de l'Immigration de la Gambie recouvre plus de 100 millions de dalasi de recettes fiscales en 2021

Karanlang Jarju, le commissaire principal du Département de l'Immigration de la Gambie (GID), a révélé que le montant des recettes fiscales accumulées pendant l'année 2021 est de 103.362.940 millions de dalasi. Le montant des recettes fiscales accumulées en 2020 cependant est de 91.980.370 millions de dalasis.

Il a déclaré que les recettes accumulées par le Département de l'Immigration de la Gambie (GID) connaissent donc une hausse de 11.01%.

Selon le commissaire principal Jarju, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse organisée au quartier général du Département de l'Immigration de la Gambie (GID) à Banjul Mardi, la plupart des recettes accumulées proviennent de la confection de documents officiels tels que les cartes d'identification de la CEDEAO, les passeports biométriques, les permis de résidence CEDEAO et les passeports à lecture optique.

Il a déclaré que ce succès est lié à une hausse du nombre d'étrangers arrivant dans le pays avec des visas d'entrée et à une plus grande prise de conscience concernant le besoin de renouvellement et de régularisation du permis de résidence.

Il a également annoncé un accroissement du nombre de permis de travail distribués au cours de la même période - ce succès est dû au professionnalisme et à la rigueur exercés par les agents du Département de l'Immigration de la Gambie (GID) dans l'exercice de leurs fonctions.

Selon lui, le Département de l'Immigration de la Gambie (GID) est responsable de la stricte application des textes de loi et décrets concernant les conditions d'entrée, de résidence, d'emploi et de départ des ressortissants étrangers.

Il a indiqué que le Département de l'Immigration de la Gambie (GID) a également procédé au traitement administratif des demandes de visa, de permis de travail, de prolongement de séjour des visiteurs et touristes dans le pays ainsi que des demandes pour l'octroi du statut d'immigrant.

" Le département est responsable de la réception des frais administratifs liés au traitement de ces demandes, notamment les demandes de renouvellement de documents officiels conformément aux Lois et Régulations sur l'Immigration " a-t-il déclaré.

Il a précisé que ce développement montre que le Département de l'Immigration de la Gambie (GID) a accompli des progrès énormes dans le domaine du recouvrement des recettes fiscales. Il a ajouté que le département continuera d'œuvrer sans relâche en vue de maintenir cette courbe positive l'année prochaine, et ce, à travers la mise en place de mesures supplémentaires facilitant le recouvrement des recettes fiscales

Le commissaire principal a noté que ces mesures impliquent le renforcement de l'efficacité opérationnelle, l'amélioration et la modernisation du système, l'ouverture de centres de distribution additionnels, la construction et l'ouverture de nouvelles stations de traitement ainsi que l'instauration et le maintien d'une politique de tolérance zéro contre la corruption.

Il a expliqué que le directeur général du Département de l'Immigration de la Gambie (GID), Seedy M. Touray, a réalisé des changements mémorables qui ont permis l'amélioration du mécanisme de recouvrement des recettes. Ces changements ont également rehaussé de manière significative l'importance du Département de l'Immigration de la Gambie (GID), et ce, en permettant au département de remplir convenablement ses fonctions conformément à son mandat constitutionnel.

Le Commissaire Principal a ajouté que la qualité de service que le directeur général a instaurée au Département de l'Immigration de la Gambie (GID) va au-delà des attentes et espérances.

Mr Jarju a exhorté les ressortissants étrangers qui refusent de remplir leurs engagements fiscaux de se conformer à la législation et d'apporter leur contribution afin que les citoyens et résidents de ce pays puissent tous ensemble satisfaire les besoins et exigences du pays.

