Egypte: L'Egypte et le Kazakhstan sont pour une culture de la paix et la lutte contre le terrorisme

L'Egypte et le Kazakhstan sont pour l'adoption d'une culture de paix, pour la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste, et pour le dialogue raisonnable et le peuplement de l'univers, a déclaré le ministre des Wakfs, Mohamed Moukhtar Gomaa, lors d'un entretien avec le président du Sénat kazakh, Maulen Ashimbayev.

M. Gomaa a dit suivre de près le progrès de l'université égyptienne au Kazakhstan, ajoutant avoir palpé les dénominateurs humains communs entre les peuples égyptien et kazakh, tels la tolérance religieuse, la foi en la pluralité et l'acceptation de l'autre.

Nous affrontons deux dangers, celui du radicalisme des groupes extrémistes et l'extrémisme contre ces groupes qui veut détruire toutes les constantes des religions, autrement dit le jusqu'au boutisme à droite et à gauche qui sont tout deux une menace pour la religion et l'Etat, a indiqué Gomaa.

Les relations entre les deux pays remontent à des centaines d'années, a pour sa part dit Ashimbayev, remerciant l'Egypte pour son soutien au Kazakhstan.

L'université culturelle d'Egypte a joué un rôle éminent dans la formation de cadres - qui se chiffrent à plus de 2000 diplômés- qui répandent l'Islam centriste au Kazakhstan et en Asie centrale, a-t-il poursuivi.

Ashimbayev a salué l'idée de former des imams de son pays à l'Académie internationale des Wakfs et demandé que le ministère des Wakfs traduise le Coran dans la langue kazakhe, invitant M. Gomaa à assister à la Conférence des dignitaires religieux en septembre prochain au Kazakhstan.