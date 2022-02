Tchad - "Excédés", notaires, huissiers et avocats manifestent à Ndjamena

Au Tchad, marche des notaires, huissiers et avocats à Ndjamena pour réclamer plus de justice. Ils étaient une centaine à battre le pavé de la cour suprême jusqu'au ministère de la Justice, où ils ont remis une lettre ouverte à l'attention du président du Conseil militaire de transition.

De mémoire de Tchadiens, on n'a jamais vu des notaires, huissiers et avocats défiler ensemble dans la rue. Ce lundi 21 février, sur près de trois kilomètres, ils ont marché ensemble pour dire, comme Me Djomia Germain, président de la Chambre nationale des notaires du Tchad, qu'ils sont " excédés ".

" Excédés par la recrudescence des barbaries humaines et des massacres de paisibles citoyens dans ce pays, censé être démocratique. Excédés par les violations du droit à l'intégrité physique, excédés par la violation des droits humains et l'absence de l'autorité de l'État avec, pour conséquence immédiate, l'impunité, l'inégalité... Et la liste est loin d'être exhaustive ", souligne Me Djomia Germain.

Une situation qui, selon les manifestants, crée un malaise dans tout le pays et qui doit cesser, martèle le président de la Chambre des huissiers du Tchad, Me Eldjimbaye Elysée.

" Le manque de justice est une honte pour le peuple ! Et si on voit l'indice de développement humain, le Tchad tient la queue ! En matière de violence, on tient la tête, en matière de développement, on tient la queue ! Nous disons non à cela ! ", insiste-t-il.

Après avoir été empêchés d'entrer dans la cour du ministère de la Justice, ils ont pu remettre leur lettre ouverte à des collaborateurs du garde des Sceaux, sorti à leur rencontre. Une lettre ouverte destinée au président du Conseil militaire de transition.