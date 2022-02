Afrique: FIFA - Une CAN scolaire pour l'égalité entre les filles et les garçons

Pour promouvoir le vivre ensemble et l'égalité sociale entre filles et garçons, la FIFA a initié, les 19 et 20 février 2022 au stade des Martyrs de Kinshasa (RDC), le tout premier Championnat d'Afrique scolaire de football.

L'objectif des organisateurs est permettre aux filles de pratiquer le sport principalement le football au même titre que les garçons. " Les bases de l'éducation en Afrique ont toujours tendance à séparer socialement les garçons et les filles. Les tâches domestiques, c'est pour les filles, et le sport, c'est pour les garçons. Nous essayons de corriger ces préjugés en permettant aux filles de pratiquer un sport et en disant aux garçons qu'il n'y a rien de honteux à aider leur maman, leur sœur ou leur future épouse ", a fait savoir la secrétaire générale de la FIFA, la Sénégalaise Fatma Samoura.

Cette première édition a regroupé des jeunes venus de six pays africains, à savoir le Congo, le Maroc, le Sénégal, le Bénin, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. " Notre idée est que ces enfants deviennent à terme des modèles pour leur communauté, mais aussi pour leur pays. Quand on voit l'enthousiasme de tous ces jeunes venus du Maroc, du Sénégal, du Bénin, d'Afrique du Sud et d'Éthiopie lorsqu'ils ont retrouvé leurs amis congolais, et tous ces visages souriants, on sait à quel point cette phase pilote va être fantastique ", a ajouté madame Samoura.