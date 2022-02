Maroc: Rencontre régionale de l'écosystème INDH pour la présentation du bilan d'étape au niveau de Marrakech-Safi

Marrakech — Une rencontre régionale de l'écosystème de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a été organisée lundi à Marrakech, pour la présentation du bilan d'étape des trois premières années (2019-2021) de la phase III de ce chantier Royal d'envergure au niveau de la région Marrakech-Safi.

Présidée par le wali, Coordonnateur national de l'INDH, M. Mohamed Dardouri, en présence du wali de la Région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, le président de la Région Marrakech-Safi, M. Samir Goudar, les Gouverneurs des provinces relevant de cette région et les membres du Comité Régional de Développement Humain, cette 10ème étape de la tournée territoriale nationale vise à informer et à sensibiliser les nouveaux élus sur la vision et les enjeux de la phase III de l'INDH, particulièrement en matière de valorisation du capital humain et d'inclusion économique des jeunes.

Cette rencontre, tenue en mode hybride (en présentiel et à distance), afin de veiller au respect le plus strict des mesures sanitaires et de distanciation physique en cette période de la pandémie de la Covid-19, vise également à présenter le bilan des réalisations de l'INDH au cours de ces dernières années, à échanger avec les représentants de la société civile et recueillir leurs propositions, ainsi qu'à débattre des éventuelles difficultés rencontrées afin d'améliorer les mécanismes de pilotage des projets et les conditions de leur mise en œuvre.

Intervenant à cette rencontre, M. Dardouri a souligné que les conseils élus représentent des partenaires incontournables de l'INDH, relevant que ce Chantier Royal d'envergure vise à accompagner l'ensemble des politiques et programmes publics mis en place par les pouvoirs publics.

"Cette rencontre a été une réussite sur tous les plans eu égard, à la présence distinguée avec plus de 520 participants issus des différentes provinces de la région Marrakech-Safi et les échanges fructueux visant à promouvoir la qualité des projets de l'INDH", a-t-il ajouté, mettant en relief les résultats "très encourageants" des réalisations des trois premières années de la phase III de l'INDH au niveau de cette région du Maroc.

M. Dardouri a par ailleurs, appelé à fédérer les efforts de tous les intervenants pour traiter un certain retard constaté dans cette région au niveau de la mise en œuvre du programme de la santé de la mère et de l'enfant, et notamment des disparités entre le monde rural et les zones urbaines.

De son côté, le Wali de la région Marrakech-Safi, M. Karim Kassi-Lahlou, a relevé que ce chantier Royal d'envergure représente un programme de développement "innovant", "renouvelé" et "de référence" de par ses acquis et ses réalisations, qui ont eu un grand impact sur les conditions de vie des populations cibles comme en termes d'amélioration des indicateurs de développement.

"Les résultats de la phase III de l'INDH au titre de 2019-2021, sont très encourageants en dépit des répercussions négatives de la pandémie de la Covid-19", a-t-il indiqué, relevant que ces résultats, qui doivent être une source de motivation pour davantage de persévérance, sont le fruit de la fédération des efforts de tous les intervenants.

M. Kassi-Lahlou a par ailleurs, mis l'accent sur l'importance du suivi sur le terrain et de l'évaluation permanente afin de promouvoir davantage la qualité des projets et activités de la phase III de l'INDH.

Le président de la région Marrakech-Safi, M. Samir Goudar, a, quant à lui, souligné que l'INDH est devenue une référence au niveau mondial et une source d'inspiration pour beaucoup de pays, appelant à remédier aux disparités existantes entre les provinces et préfecture de Marrakech-Safi pour l'émergence d'une région homogène et complémentaire.

Dans ce cadre, M. Goudar a appelé à davantage de coordination avec les conseils des régions notamment dans les axes relevant des prérogatives de ces instances élues.

Par la suite, le directeur du pôle accompagnement de la mise en œuvre des programmes au sein de la Coordination Nationale de l'INDH, M. Said Ziane, a présenté un exposé détaillé, occasion de mettre en avant la vision, les principes fondateurs et les programmes de la phase III de l'INDH, faisant savoir que plus de 14.200 projets et activités ont été mis en œuvre durant la période 2019-2021 de la phase III de l'Initiative.

Cette rencontre marquée par la participation également des membres des Comités Provinciaux de Développement Humain (CPDH), des présidents des Comités Locaux de Développement Humain (CLDH) ainsi que des présidents des conseils provinciaux, préfectoraux et communaux, des chefs des services déconcentrés de l'Etat et des représentants du tissu associatif, a été l'occasion d'assister à la présentation, par le Chef de la Division de l'Action Sociale (DAS) de la Wilaya de Marrakech-Safi, M. Anouar Dbira, du bilan régional des réalisations de la phase III de l'INDH depuis 2019.

Cette journée d'échanges s'est clôturée par un débat entre les participants, qui ont émis une série de recommandations et de suggestions visant l'amélioration de la gouvernance et de la mise en œuvre des projets INDH dans la Région Marrakech-Safi.

A rappeler que 12 rencontres sont prévues dans le cadre de cette tournée territoriale, organisée à travers les douze régions du Royaume au cours du mois de février 2022.

Ces rencontres, organisées une par chef-lieu de région, connaîtront la participation de l'ensemble de l'écosystème INDH, qui compte plus de 16.000 personnes: administrations territoriales, services déconcentrés de l'Etat, élus et représentants de la société civile.

Cette tournée territoriale, qui intervient à mi-parcours de la Phase III et au moment où, le Royaume connait, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un remarquable essor de son développement socio-économique, constitue une précieuse opportunité pour l'INDH de renforcer davantage son ancrage territorial et d'être pleinement à l'écoute des populations bénéficiaires de ses multiples programmes.