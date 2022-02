Congo-Kinshasa: Beni - Les parents appelés à préparer leurs enfants à l'apprentissage de la langue maternelle dès le bas âge

L'humanité célèbre ce 21 févier, la journée internationale de la langue. A cet effet, certains scientifiques et linguistes de Beni pensent que la maitrise de la langue maternelle est une valeur culturelle qui permet de s'identifier en tant que membre d'une communauté ou par rapport à une autre communauté linguistique donnée.

Pour ce faire, le linguiste et chef de travaux à l'Université Officielle de Semuliki, Othniel Katembo Sihingirwa, appelle ainsi les parents à préparer leurs enfants à l'apprentissage de la langue maternelle dès le bas âge :

" Premièrement, la responsabilité reviendrait aux parents parce que ce sont des premières personnes qui initieraient et intéresseraient les enfants à aimer leurs langues maternelles. Si nous, parents, nous nous intéressons à prendre soins de nos langues maternelles et intéresser nos enfants à bien les chérir à la maison, tout comme partout où ils seraient, ces enfants ne manqueraient pas à bien respecter ces langues maternelles et ne manqueraient pas à nous représenter partout où nous passons ".

Pour lui, la responsabilité incombe aux parents de montrer aux enfants la valeur des langues maternelles :

" Ça revient à nous parents de montrer à nos enfants la valeur de nos langues maternelles parce que c'est sur base de nos langues maternelles qu'on peut découvrir que telle ou telle autre personne fait partie d'une telle ou telle autre communauté, et si jamais on est fier de sa communauté, on ne peut jamais manquer de brandir sa langue maternelle peu importe là où on peut se retrouver. Nous ne manquerons pas d'intéresser nos enseignants aussi d'encourager ces enfants d'aimer ses langues maternelles, dans la mesure où nous parents et enseignants des enfants donnerons de la valeur à nos langues maternelles, ces enfants ne manqueront pas de brandir ces langues maternelles partout où ils iraient ".