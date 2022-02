Congo-Kinshasa: Kindu - Le centre hospitalier Lumbulumbu ouvre une unité de prise en charge des enfants drépanocytaires

Le centre hospitalier Lumbulumbu a ouvert ce lundi 21 février à Kindu une unité de prise en charge des enfants drépanocytaires, communément appelés SS.

La nouvelle a été rendue publique par le médecin directeur intérimaire de ce centre, Antoine Lufimbo Katawandja.

Dr Antoine Lufimbo invite ainsi les concernés à se faire enregistré pour bénéficier de ce service :

" Le but de cette unité spécialisée, c'est dans le suivi de la prise en charge des enfants atteints de l'anémie SS. Et lorsque le suivi est régulier, cela a comme conséquence positive la diminution sensible des complications liées à cette maladie. En organisant cette unité, nous nous attendons à ce que nous puissions fédérer autour de nous, beaucoup des parents et les enfants drépanocytaires ".

L'unique condition, a-t-il annoncé, est d'être seulement un enfant drépanocytaire de moins de 10 ans :

" Nous nous attendons à ce que ces enfants puissent répondre à tous les rendez-vous qui seront établis chacun selon son état clinique et nous nous attendons au finish avoir les enfants drépanocytaires de Kindu présenter moins des complications, qu'ils aient moins des transfusions, qu'ils aient moins des séjours en hospitalisation et que leurs cursus scolaire ou académique soit au rendez-vous. Nous pouvons dire globalement qu'il n'y a pas des conditions pour accéder à ce programme, il suffit juste que l'enfant soit drépanocytaire et âgé de moins de 10 ans ".