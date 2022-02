Congo-Kinshasa: Goma - Les géologues et cartographes formés sur la récolte et la gestion des données

Une formation des géologues et des cartographes de la province du Nord-Kivu a démarré ce lundi 21 février à Goma, sous l'initiative de la MONUSCO, dans l'objectif de renforcer les capacités de ces hommes du terrain, sur la récolte et la gestion des données collectées en matière de cartographie et de géologie.

Selon la cheffe de Bureau MONUSCO/Goma, Laila Bourhil, ce travail s'inscrit dans le cadre de l'engagement et l'appui qu'offre la MONUSCO aux autorités et aux institutions nationales et locales du pays.

Plus d'une dizaine des géologues et cartographes dont deux femmes venus de l'Institut géographique congolais, participent à cette formation qui prendra fin vendredi 25 février.