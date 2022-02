Sénégal: Coopération - Vers un tournant économique entre Dakar et Beyrouth

Le Sénégal et le Liban ont célébré, mardi 15 février, le 60ème anniversaire de leurs relations diplomatiques. C'était dans le cadre de la Journée nationale du Liban. Une occasion pour le Ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, de plaider pour le renforcement du volume des échanges commerciaux entre les deux pays.

La Journée nationale du Liban, commémorée mardi 15 février, a été l'occasion pour Dakar et Beyrouth de célébrer le 60ème anniversaire de leurs relations diplomatiques. Tout comme l'Ambassadeur libanais Sami Haddad, le Ministre sénégalais de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop a souligné l'importance de donner un nouvel élan à cette coopération.

Le Sénégal, dit-il, a opté pour une diplomatie économique et de diversification de ses partenaires, et est dans une dynamique " d'examiner toutes les propositions de renforcement de sa coopération économique, culturelle et technique avec le Liban, à la hauteur des ambitions que les autorités des deux pays nourrissent pour leurs peuples respectifs ". Considérant le Liban comme un pilier important du monde arabe, le Ministre a aussi magnifié les convergences de vues entre les deux pays sur plusieurs questions stratégiques.

" Malgré une réelle volonté politique de promouvoir la coopération économique entre les deux pays ", Abdoulaye Diop déplore le fait que les échanges commerciaux soient encore faibles comparés aux possibilités réelles et aux opportunités que présentent respectivement nos deux pays.

L'Ambassadeur du Liban au Sénégal a, de son côté, rappelé que les relations d'amitié profondes entre les deux pays ont été scellées avec l'ouverture, à Dakar, d'un Consulat du Liban dès 1947, puis l'ouverture de l'Ambassade du Liban à Dakar en 1961, et celle, en 1965, de l'Ambassade du Sénégal à Beyrouth. " Depuis les relations de coopération bilatérales entre nos deux pays, l'axe de coopération entre Beyrouth et Dakar n'a pas cessé de se renforcer à travers l'échange des visites officielles et la signature de plusieurs accords ainsi que le soutien mutuel, constant et continu au sein des instances internationales ", a ajouté Sami Haddad.

Il se réjouit ainsi de la contribution remarquable au développement économique de la communauté libanaise au Sénégal. Cette dernière est estimée à 30 000 personnes. " Ces relations d'amitié et de coopération ont toujours été consolidées par la forte présence de la communauté qui compte, aujourd'hui, cinq générations ", a ajouté l'Ambassadeur, rappelant aussi leur élan de la solidarité face à la crise sanitaire. M. Haddad a aussi témoigné la gratitude du Président libanais, le Général Michel Aoun, pour " les énormes sacrifices consentis par le Sénégal dont certains soldats envoyés au Sud Liban ont trouvé la mort et dont le sang s'est mêlé à celui des Libanais sur le sol du Liban ".

Il a aussi évoqué la crise profonde que traverse son pays. " Des défis immenses attendent d'être résolus, mais notre foi dans notre pays reste inébranlable. Et nous gardons espoir, dans un avenir meilleur, en sachant que notre pays peut toujours compter sur son peuple à l'intérieur et à l'extérieur du territoire, ainsi que sur les pays amis pour l'aider à surmonter la situation actuelle ", a soutenu le diplomate libanais.

Auparavant, Sami Haddad a adressé ses chaleureuses félicitations au Gouvernement et au peuple sénégalais pour le sacre des " Lions " de la Téranga à la Can et pour l'élection du Président de la République, Macky Sall, à la tête de l'Union africaine.