Algérie: Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui - Le MAE se félicite de l'initiative

Alger — Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a salué le lancement du Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui, initiative portée par un nombre d'ambassadeurs accrédités en Algérie, réitérant à l'occasion la position constante de l'Algérie en soutien à la cause sahraouie en tant que question de décolonisation.

"Plusieurs ambassadeurs accrédités en Algérie, représentant différentes régions du monde ont procédé, avec l'accompagnement du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, au lancement de l'initiative du Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui", a déclaré à l'APS, l'envoyé spécial chargé de la cause du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Amar Belani.

"Tout en se félicitant de cette initiative, louable et méritoire, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté à l'étranger assure de sa disposition constante à accompagner les activités futures du Forum en vue de faire connaitre la cause sahraouie et la solidarité avec le peuple sahraoui opprimé", ajoute le diplomate.

A cette occasion et en sa qualité d'envoyé spécial chargé de la cause du Sahara occidental, M. Belani a réitéré la position "constante" de l'Etat algérien "en soutien à la cause sahraouie juste, une question de décolonisation conformément aux fondements de la légalité internationale et aux principes du droit international".

Il a également mis l'accent sur "le soutien constant de l'Algérie, peuple et Gouvernement, au peuple sahraoui frère dans sa lutte légitime en vue d'obtenir son droit imprescriptible à l'autodétermination".

M. Belani a saisi l'occasion pour féliciter "le peuple sahraoui frère et sa direction, pour les grandes victoires remportées récemment par la cause sahraouie au double plan politique et judiciaire".

Pour le diplomate, "la participation active" de la République sahraouie représentée par son président Ibrahim Ghali, au 6e Sommet de l'Union africaine (UA) et de l'Union européenne (UE), tenu à Bruxelles, se veut "un échec retentissant du Royaume marocain et a battu en brèche entièrement toutes ses prétendues thèses de liquidation de la cause sahraouie".

Cette participation "intervient dans le sillage d'un autre revers des illusions du Maroc pour la suspension de la qualité de membre de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) au sein de l'UA, après les dernières décisions du 35e Sommet africain qui ont été en faveur de la cause sahraouie, à l'instar de la réactivation du mécanisme de la Troïka africaine sur la cause du Sahara occidental et lui permettre de s'acquitter d'un rôle actif dans la résolution du conflit sahraoui", a-t-il ajouté.

M. Belani a salué, dans ses déclarations, "les avancées réalisées, ces derniers temps, par la cause sahraouie en Amérique centrale et en Amérique latine et qui ont été couronnées par la reconnaissance à nouveau par la Bolivie, le Pérou et le Honduras de la République sahraouie, des avancées qui seront assurément et prochainement suivies d'autres étapes semblables d'autres Etats dans la région".

M. Belani a également rappelé les dernières décisions de la Cour de justice européenne portant annulation des deux accords conclus entre l'UE et le Royaume marocain dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, tout en réaffirmant que le territoire du Sahara occidental est considéré comme " un territoire indépendant et distinct du territoire marocain et sa reconnaissance de la personne morale et de la qualité juridique du Front Polisario, étant le seul représentant légitime du peuple sahraoui".