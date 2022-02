Maroc: RS Berkane - Florent Ibenge déplore les erreurs individuelles de ses joueurs contre l'ASEC

Vainqueur lors de la première journée contre l'USGN (5-3), la RS Berkane n'a pas poursuivi sur la même lancée dimanche à l'occasion de la deuxième journée des matchs de poule de la Coupe CAF. Contre l'ASEC Mimosa, le club marocain s'est incliné (3-1).

Une défaite que Florent Ibenge a du mal à digérer. D'après le coach de la RSB, beaucoup d'erreurs individuelles ont été commises par ses joueurs.

"On n'a pas été mis en difficulté, sauf qu'en deuxième mi-temps. C'est une erreur individuelle, une passe qui nous coûte cher avec la qualité aussi des joueurs de l'ASEC, qu'il faut féliciter. Ils ont gagné donc bravo à eux. Le deuxième but c'est la même chose. On commet une bêtise, on donne un coup franc, à partir de ce moment, on a galvaudé notre match et ça c'est bien dommage. Il nous a manqué le mental d'une Coupe d'Afrique", a déclaré le technicien congolais en conférence de presse.

Alors que la RS Berkane a encaissé six buts en deux matchs, Florent Ibenge n'a pas manqué d'évoquer les soucis défensives de son équipe.

"On a des soucis de ce côté-là donc on va continuer à travailler. On pensait avoir réglé le problème après le match du Niger, un match du championnat où on a eu une belle solidité. Encaisser un but sur une erreur individuelle nous a liquéfiés donc au lieu d'avoir le mental pour repartir et puis avoir suffisamment d'expérience pour justement juguler ce flou mais on l'a laissé ouvert ", a déploré l'ancien entraîneur de l'AS Vita Club.