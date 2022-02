Maroc: Ajax - Le club débloque 7,85 M€ pour la famille d'Abdelhak Nouri

L'Ajax et la famille d'Abdelhak Nouri sont parvenus à un accord. Le club a révélé ce lundi 21 février 2022, le montant de l'indemnisation qui s'élève à 7,85 M€.

En 2017, Abdelhak Nouri a été victime d'un arrêt cardiaque lors d'un match amical qui opposait l'Ajax au Werder Brême. Le Néerlando-marocain s'était retrouvé dans le coma durant 2 ans et 9 mois. Cet évènement a mis fin à ses rêves de joueur. Les négociations entre sa famille et l'Ajax Amsterdam pour une compensation financière ont porté fruit quelques années plus tard. Ce lundi, dans un communiqué, le club a donné des précisions.

"Le 8 juillet 2017, Abdelhak Nouri est victime d'un arrêt cardiaque lors d'un match amical en Autriche. En conséquence, le milieu de terrain a subi des lésions cérébrales graves et permanentes. Ajax a confirmé plus tard que les soins médicaux de Nouri dans la phase aiguë sur le terrain n'étaient pas adéquats et, en tant qu'employeur, a reconnu la responsabilité des conséquences.

La famille Nouri et l'Ajax sont désormais parvenus à un accord sur l'indemnité à verser par le club. La procédure engagée par la famille Nouri devant la commission d'arbitrage de la KNVB a été close à la suite de cet accord à l'amiable. Dans la procédure d'arbitrage, l'étendue des dommages, dus entre autres à la perte de capacité de travail et à l'indemnisation des dommages, a fait l'objet de discussions. L'accord conclu sur ces éléments de perte porte sur une indemnisation nette de 7 850 000 €", indique le communiqué.