Algérie: Le Président Tebboune reçoit à Doha le président du Conseil de la Choura qatari

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi au siège de sa résidence à Doha, le président du Conseil de la Choura qatari, Hassan bin Abdullah al-Ghanem, qui lui a rendu une visite de courtoisie.

Cette visite entre dans le cadre de la visite d'Etat que le président de la République a entamée samedi au Qatar, à l'invitation de l'Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.

Durant sa visite d'Etat, le Président Tebboune s'était entretenu dimanche avec l'Emir du Qatar et avait reçu plusieurs responsables qataris. Il avait également présidé une rencontre avec des membres de la communauté nationale établis dans ce pays frère.

Le Président Tebboune est accompagné dans sa visite d'Etat au Qatar d'une délégation ministérielle composée des ministres des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, de la Justice, Garde des sceaux, de l'Energie et des mines, de l'Agriculture et du développement rural, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.