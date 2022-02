Algérie: Langue maternelle/journée - Une consécration des valeurs linguistiques dans le pays

Beni-Abbes — La célébration de la journée internationale de la langue maternelle à Igli (wilaya de Béni-Abbès), qui est une tradition initiée par le Haut-commissariat à l'amazighité (HCA), vise l'approfondissement des composantes de l'unité nationale et la consécration des valeurs linguistiques dans le pays, a affirmé lundi Si El Hachemi Assad, secrétaire général du HCA.

Le choix de la célébration de cette journée internationale (21 février) et de la semaine des langues africaines dans cette localité du Sud, s'inscrit dans ce sens et vient mettre en exergue la concrétisation de l'Etat algérien de ses engagements auprès de l'Organisation onusienne pour la culture et la science (UNESCO), a-t-il précisé lors du coup d'envoi des activités de célébration de cette journée à la salle de conférences de l'Assemblée populaire de wilaya de Béni-Abbes, en présence des autorités locales et d'une centaine d'invités, en grande partie de chercheurs et universitaires.

Le thème choisi cette année pour la célébration de la journée internationale de langue maternelle est l'utilisation de la technologie pour faire progresser l'éducation multilingue et soutenir le développement d'un enseignement et d'un apprentissage de qualité pour tous.

Au chef-lieu de la commune d'Igli où il a donné le coup d'envoi de plusieurs manifestations et festivités initiées dans le cadre de la célébration de cette journée internationale et de la semaine des langues africaines, M. Assad, en compagnie des autorités de la wilaya, a procédé à l'ouverture d'une exposition des réalisations du HCA, au titre de la promotion et du développement de la langue amazighe et son apport à la culture et à l'enseignement, à travers plusieurs expositions de livres, manuels pour enfants et autres supports culturels.

Un public nombreux a pris part à ces manifestations marquées par un défilé des participants et des troupes folkloriques de plusieurs régions du pays.