Afrique: Visite d'Etat du Président Tebboune au Qatar - Déclaration conjointe

Doha — La visite d'Etat entamée samedi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Qatar, à l'invitation de l'Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a été sanctionnée lundi par une Déclaration conjointe. En voici la traduction APS:

"Dans le cadre des relations de fraternité et des liens historiques qui unissent la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat du Qatar, et à l'invitation de son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, l'Emir de l'Etat du Qatar, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a effectué une visite d'Etat au Qatar du 19 au 21 février 2022.

Les deux dirigeants ont eu des entretiens bilatéraux élargis ayant porté sur les relations entre les deux pays frères et au cours desquels ils ont examiné les moyens de les renforcer et de les développer dans tous les domaines.

Les deux parties ont procédé à un échange de vues sur des questions d'intérêt commun sur les scènes régionale et internationale, et affirmé œuvrer à coordonner leurs positions au service de leurs intérêts et du renforcement de la sécurité et de la stabilité dans la région et dans le monde.

Ces entretiens ont traduit la profondeur des relations bilatérales et la convergence de vues des deux pays au niveau bilatéral.

Les deux dirigeants se sont félicités de la concertation et de la coordination entre les deux pays, appelant de leurs vœux leur renforcement à tous les niveaux.

Ils ont également salué les relations de coopération privilégiées, faisant part de leur volonté de les promouvoir dans tous les domaines, notamment économique, commercial et gazier.

Dans ce contexte, le Président Tebboune a exprimé sa gratitude à son frère Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani pour le soutien apporté par l'Etat du Qatar au candidat de l'Algérie, qui a été élu secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz.

Les deux dirigeants ont évoqué les opportunités réelles et diversifiées que recèlent les deux pays pour renforcer la coopération. Il s'agit là d'accroître les opportunités de la complémentarité d'investissement entre les deux pays, établir des partenariats et augmenter et diversifier le volume des échanges commerciaux.

Les deux parties ont passé en revue les développements de la situation sur la scène internationale et ses répercussions sur la région arabe, insistant sur l'impératif d'établir des relations internationales équilibrées régies par la charte des Nations unies et les principes y afférents.

Insistant sur l'importance de hisser les valeurs de l'unité et de la solidarité entre les pays arabes pour surmonter les différentes crises actuelles que traverse la région, les deux dirigeants ont convenu de

soutenir et de renforcer les cadres et mécanismes de l'action arabe commune dans la perspective des prochaines échéances, notamment le sommet arabe prévu en Algérie.

Son Altesse l'Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani a salué les efforts de son frère le Président Tebboune et son attachement à assurer un climat favorable à la réussite de ce sommet, mettant en avant la disposition de l'Etat du Qatar à soutenir ces démarches louables et contribuer à la concrétisation des résultats escomptés, notamment dans le contexte des défis communs auxquels font face les pays arabes à tous les niveaux.

Concernant la question centrale de la nation arabe, les deux dirigeants ont passé en revue les perspectives de mobilisation de davantage d'appui international pour la question palestinienne en vue de préserver les droits du peuple palestinien frère et garantir l'établissement de son Etat indépendant sur les frontières de 1967 avec pour capitale Al Qods, conformément aux résolutions de la légalité internationale et à l'Initiative arabe de paix.

Ils ont mis l'accent sur l'importance de réaliser l'unité nationale palestinienne et de la démarche lancée par l'Algérie pour parachever les efforts louables consentis par plusieurs pays arabes, particulièrement l'Etat du Qatar, pour réaliser le progrès escompté vers cet objectif suprême.

Les deux parties ont abordé les principales crises qui menacent la paix et la sécurité dans la région arabe et affirmé la convergence des positions des deux pays sur la nécessité de cristalliser des solutions pacifiques qui répondent aux aspirations des peuples concernés et mettent leurs pays à l'abri des risques d'ingérences étrangères.

Ils ont évoqué également la crise de la pandémie du coronavirus et la nécessité d'encourager les pays arabes à asseoir les fondements de la sécurité sanitaire et à assurer l'autosuffisance dans ce domaine.

Au terme de la visite, le Président Abdelmadjid Tebboune a exprimé ses remerciements et sa considération à son Altesse, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont il a été entouré lui même et la délégation l'accompagnant au cours de leur séjour dans leur deuxième pays, l'Etat du Qatar.

Le Président de la République a invité son Altesse l'Emir à effectuer une visite en Algérie. L'invitation a été acceptée, la date devant être fixée par voie diplomatique".