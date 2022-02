Maroc: Chelsea - Pour Thomas Tuchel, Hakim Ziyech a trouvé le bon équilibre

Alors qu'il peinait à s'imposer chez les Blues depuis son arrivée et n'avait pas la confiance de Thomas Tuchel en début de saison, Hakim Ziyech a fini par renverser la tendance au point de susciter l'admiration de son entraîneur.

A la peine contre Crystal Palace à l'occasion de la 26e journée de Premier League, Chelsea a fini par l'emporter samedi (1-0) grâce à une réalisation de Ziyech. Un but qui a suffi à faire le bonheur de Thomas Tuchel, l'entraîneur du club londonien, qui n'a pas manqué de saluer l'implication du Marocain lors de cette rencontre.

" Le premier but de Ziyech à la 75e a malheureusement été refusé, mais il a continué d'y croire, il a fait un bon match et a continué d'essayer de marquer en prenant des risques ", a indiqué le technicien allemand à BBC Match of the Day.

" On ne peut pas se contenter d'essayer d'éviter de faire des erreurs et en ce moment, Hakim Ziyech a trouvé le bon équilibre qui lui permet de doser sa prise de risque", s'est réjoui l'ancien coach du PSG en parlant du but marqué par Hakim Ziyech à la 89e minute.

Auteur de trois buts lors de ses trois derniers matchs en Premier League, l'ancien joueur de l'Ajax est devenu l'un des éléments de confiance de son entraîneur.