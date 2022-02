Sahara Occidental: Le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui plaide pour l'autodétermination

Alger — Le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), Said Layachi, également membre de l'Eucoco, a plaidé lundi à Alger pour l'impératif de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination, conformément à la légalité internationale, insistant sur la mobilisation de la société civile pour la sensibilisation à la justesse de cette cause.

Lors d'une conférence de presse au terme d'une réunion du Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui, tenue au siège de l'ambassade de l'Afrique du Sud, M. Layachi a affirmé que la question sahraouie bénéficiait du soutien de plusieurs Etats et gouvernements, ce qui confirme la légitimité du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

L'appui apporté par les peuples et les sociétés civiles, appelés aujourd'hui plus que jamais à accompagner le peuple sahraoui dans son combat, est tout aussi important, a souligné le responsable.

Et de rappeler que le Mouvement de solidarité internationale avec le peuple sahraoui s'engage à assurer l'application du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité, lesquels garantissent le droit des peuples à l'autodétermination, et à leur tête le peuple sahraoui.

Il a également souligné le rôle et l'importance des médias qui sont appelés à réaliser ces axes, sensibiliser et faire connaître la cause sahraouie, faire entendre la voix du peuple sahraoui dans le monde et riposter aux attaques du Maroc qui bénéficie du soutien du lobby sioniste dans la promotion de ses mensonges, bien que toutes les lois confirment que le régime du Makhzen n'a aucune souveraineté sur le Sahara occidental.

Il a affirmé, à ce titre, que la position de soutien de l'Algérie à la cause sahraouie était fondée sur la légalité internationale et les principes de la Révolution du 1er novembre, et que l'Algérie ne fait pas partie du conflit, comme veut le faire croire le Makhzen, indiquant que l'Algérie soutient tous les mouvements de libération de par le monde.

Enfin, il a appelé à l'application des décisions judiciaires concernant l'arrêt du pillage des richesses du peuple sahraoui, exhortant l'ONU à appliquer le droit international et à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination.