Afrique: L'Algérie et le Qatar souhaitent promouvoir la coopération bilatérale

Doha — L'Algérie et le Qatar ont fait part lundi de leur volonté de promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment économique, commercial et gazier, selon la Déclaration conjointe sanctionnant la visite d'Etat entamée samedi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Qatar, à l'invitation de l'Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.

Les entretiens entre les deux parties ont traduit "la profondeur des relations bilatérales" et "la convergence de vues" des deux pays au niveau bilatéral, a souligné le document dans lequel les deux dirigeants "se sont félicités de la concertation et de la coordination entre les deux pays" et appelé à leur renforcement à tous les niveaux.

Les deux dirigeants ont également salué "les relations de coopération privilégiées", faisant part de leur volonté de "les promouvoir dans tous les domaines, notamment économique, commercial et gazier".

Dans ce contexte, le Président Tebboune a exprimé sa gratitude à Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani pour le soutien apporté par l'Etat du Qatar au candidat de l'Algérie, qui a été élu secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF).

Les deux dirigeants ont, par ailleurs, évoqué "les opportunités réelles et diversifiées que recèlent les deux pays pour renforcer la coopération", à la faveur de l'accroissement de la complémentarité en matière d'investissement entre les deux pays, de l'établissement de partenariats et de l'augmentation et de la diversification des échanges commerciaux.