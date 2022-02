Cote d'Ivoire: Chirurgie du cœur - La conférence internationale sur la chirurgie cardiaque a pris fin ce week-end

Une conférence internationale sur la chirurgie cardiaque à cœur ouvert en Afrique subsaharienne s'est tenue à Abidjan, du 17 au 19 février 2022, au Radisson Blue hôtel Port-Bouët. C'était autour du thème "Construire un système durable pour un développement permanent de la chirurgie à cœur ouvert en Afrique : la voie à suivre après la déclaration d'Abidjan de 2019".

Elle a été organisée conjointement par l'Académie africaine de chirurgie cardiaque pédiatrique et congénitale (Aaaccpc). A la suite de la Déclaration d'Abidjan de 2019, cette rencontre a ciblé principalement les enfants souffrant de maladies cardiaques rhumatismales ou congénitales.

Elle a eu pour objectif principal d'assurer aux enfants souffrant de maladies cardiaques rhumatismales ou congénitales, une subvention dans la prise en charge, à travers la Couverture maladie universelle (Cmu).

Car, selon Pr Yangni-Angaté, chaque année, près de 1,3 million d'enfants en Afrique subsaharienne atteints de maladies cardiaques ne peuvent pas accéder à la chirurgie cardiaque à cœur ouvert, faisant de ces pathologies, de réels problèmes de santé publique.

Aussi a-t-il expliqué, un enfant sur trois, meurt un mois après sa naissance parce qu'il ne peut avoir accès à une chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Tout simplement parce qu'il y a un manque d'infrastructures pour prendre en charge chirurgicalement ces enfants.

" C'est pourquoi, je me réjouis de la bonne tenue de cette rencontre internationale qui a permis de poser des bases d'une durabilité de la pratique de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert en Afrique. D'où la raison de ces recommandations faites aux décideurs pour susciter la mobilisation autour de la problématique liée à la chirurgie cardio-vasculaire ", a fait savoir le chirurgien thoracique et cardio-vasculaire, par ailleurs président de l'Association africaine des chirurgiens thoraciques et cardio-vasculaires.

Faut-il le noter, la conférence d'Abidjan a enregistré la participation de praticiens de la chirurgie du cœur venus du Sud du Sahara, notamment Afrique de l'Ouest, de l'Est, Afrique du Sud, Afrique du Nord et Afrique Centrale et des chirurgiens de l'Europe et l'Amérique.