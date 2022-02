Ile Maurice: Le Journal officiel européen sort Maurice de la liste noire

C'est confirmé maintenant. Maurice ne figure officiellement plus sur la liste noire de l'Union européenne (UE). Le Journal officiel de l'UE l'a publié hier, après que deux instances européennes, le Conseil et le Parlement, ont approuvé la résolution prise par la Commission européenne, le 23 décembre dernier, pour sortir Maurice comme une juridiction à risque de la liste de l'UE ainsi que quatre autres états. Et ce, après des délibérations des commissaires européens.

Outre Maurice, quatre états bénéficient de cette sortie de la liste noire. Ils sont les Bahamas, le Botswana, le Ghana et l'Irak. Alors que 23 pays y sont toujours classés : Afghanistan, Barbade, Burkina Faso, Cambodge, îles Caïmans, Haïti, Jamaïque, Mali, Maroc, Myanmar/ Birmanie, Nicaragua, Panama, Philippines, Soudan du Sud, Syrie, Trinité et Tobago, Ouganda, Vanuatu, Yémen et Zimbabwe.

Dans son analyse, la Commission européenne note que ces pays ont renforcé l'efficacité de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) et "remédié aux carences techniques liées de façon à respecter les engagements pris dans leurs plans d'action en ce qui concerne les carences stratégiques identifiées par le GAFI, ainsi que les critères de référence supplémentaires ou les préoccupations préliminaires fixés par la Commission".

Selon une source à Bruxelles, le texte, présenté devant les deux instances le 7 janvier, n'a subi aucun amendement. D'ailleurs, le Conseil et le Parlement n'ont pas les pouvoirs, nous dit-on, de le faire. Par ailleurs, une fois mentionné à l'officiel, ce règlement délégué prendra une vingtaine de jours avant d'entrer en vigueur, soit autour du 12 mars, date de l'indépendance du pays.

Ce développement positif intervient presque trois mois jour pour jour après la sortie de Maurice de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI), le 21 octobre 2021. D'ailleurs, cette décision était programmée vu qu'après le GAFI, la sortie de Maurice de la liste noire de l'UE était automatique.