Burkina Faso: 21 février 2022

TEE-SHIRTS A L'EFFIGIE DE DAMIBA : Attention au culte de la personnalité !

Des Organisations de la société civile (OSC) ont organisé, le 19 février dernier, un meeting de soutien au Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) à la place de la Nation de Ouagadougou. A cette occasion, l'on a fait le constat que certains participants portaient des Tee-shirts à l'effigie du président du MPSR, le lieutenant-colonel Paul Henri Damiba. Ce genre de tee-shirts qui permettent de célébrer un homme, sont à proscrire au Burkina. Car, cette pratique ne rend service ni à Damiba, ni au Burkina.

Pour le principal concerné, en effet, ce genre d'hommages peuvent, s'il n'y prend garde, le griser, au point de l'amener à se considérer comme un demi-Dieu, c'est-à-dire un Homme dont les exploits, la gloire ou le génie sont presque surhumains. Et quand un président a cette représentation de sa propre personne, on peut facilement imaginer les dégâts qu'il peut commettre dans l'exercice de sa charge publique. L'histoire des Nations et des peuples nous a si édifiés sur les ravages de ce genre de présidents, que personne n'a intérêt à ce que Damiba marche sur leurs pas.

Le Togo voisin a connu son demi-Dieu avec Gnassingbé père. Mobutu était le demi-Dieu du Zaïre. La rançon immédiate des demi-Dieu en politique, est la mégalomanie. A l'échelle d'un pays, les conséquences liées à la gouvernance des demi-Dieu sont davantage catastrophiques. Il y a d'abord, le risque que ces demi-Dieu s'accrochent ad vitam aeternam au pouvoir. Un autre risque est que le pays peut basculer dans un culte de la personnalité. Et comme on ne critique pas un demi-Dieu ou une divinité, on déroule ainsi lentement et sûrement le tapis rouge à la culture du béni-oui-oui et in fine à la pensée unique. Attention donc à ne pas poser des actes qui peuvent déboucher sur le culte de sa personnalité !

Le MPSR doit, au plus vite, recadrer son action

Ce travers est un des indicateurs des régimes totalitaires. C'est pourquoi, le lieutenant-colonel Damiba, qu'il ait suscité ou pas ces tee-shirts à son effigie, doit ici et maintenant, mettre un point d'honneur à arrêter ces pratiques. Car, elles font le lit de la mégalomanie, du culte de la personnalité, de la promotion de la pensée unique et du discours bassement et systématiquement laudateur.

La refondation qu'il prône, passe aussi par là. En Guinée Conakry, par exemple, le lieutenant-colonel Doumbouya n'a pas hésité, un seul instant, à mettre en garde ses compatriotes contre ce genre de comportements. Damiba, pour autant qu'il soit contre le culte de sa personne, doit s'inspirer de l'exemple de son frère d'armes guinéen.

Outre ces cas de tee-shirts à son effigie, l'on a observé d'autres pratiques en porte-à-faux avec les valeurs prônées par le MPSR. La première est cette pratique qui a consisté à transporter des personnes en détresse pour venir les exposer à la place de la Nation, tels des trophées. Ce fut le cas de Personnes déplacées internes (PDI). Et pour que ces pauvres gens acceptent de se livrer à cet exercice qui heurte leur dignité, on leur a servi le mensonge selon lequel, on les a conduits à la place de la Nation pour y rencontrer Damiba.

Le président du MPSR est-il au courant de cela ? On peut lui accorder le bénéfice du doute. Toujours est-il que ce genre de pratiques s'apparentent à un abus de faiblesse et à une escroquerie. On peut également pointer du doigt cette autre pratique qui a consisté à remettre 5000 F CFA à des conducteurs de taxis qui ont accepté d'habiller leur véhicule à l'effigie de Damiba. Dès lors, l'on est en droit de se demander si, par là, le MPSR n'est pas en train de dupliquer les mauvaises pratiques que l'on a observées à l'époque de Blaise Compaoré et de Roch Marc Christian Kaboré. Et tout cela se passe seulement moins d'un mois après l'avènement du MPSR. Qu'en sera-t-il lorsque celui-ci sera totalement maître de la situation ? En vérité, tous ces signes sont inquiétants.

De ce point de vue, le MPSR doit, au plus vite, recadrer son action de sorte à dérouler le programme pour lequel il a opéré le coup d'Etat contre Roch Marc Christian Kaboré. Les axes prioritaires de ce programme, on se rappelle, sont, entre autres, la restauration de l'intégrité territoriale du Burkina, le retour des déplacés dans leurs localités respectives, la lutte contre la corruption et l'impunité et l'assainissement de l'Administration publique. Et pour atteindre ces objectifs, qui, au demeurant, font pratiquement l'unanimité des Burkinabè, le MPSR n'a pas forcément besoin de tous " ces marcheurs ". Pour terminer, l'on peut évoquer cet autre chantier du MPSR, c'est-à-dire la dépolitisation de l'Administration. L'on peut tout de suite se demander si cela est réaliste. Même si l'on arrivait, au nom de cette politique, à chasser tous ceux qui ont été nommés sous le régime de Roch, l'on n'aurait pas, pour autant, résolu le problème. Car, ceux qui vont les remplacer, pourraient être d'une manière ou d'une autre, proches du MPSR.

Au lieu donc de poursuivre cet objectif qui a tout d'une utopie, l'on peut suggérer au MPSR, qui est censé connaître toutes les plaies dont souffre l'Administration publique, d'aller à l'essentiel. De ce point de vue, il suffit simplement de trouver le traitement qu'il faut à ces plaies. Cela pourra consister, d'ores et déjà, à sévir contre les directeurs patrons de l'Administration et même les agents qui appliquent dans leur service, l'adage selon lequel, "on ne peut pas partager le miel sans se lécher les doigts ".

Autrement dit, tous ceux qui acceptent de traiter tout dossier administratif à condition que le requérant " pose un caillou dessus ", c'est-à-dire leur graisse la patte, doivent être sévèrement punis. Et les partisans de cette pratique sont également tapis dans l'Armée. Le MPSR ne doit pas l'oublier.