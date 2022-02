Afrique: Ils ont fait le buzz - La langue malgache face au numérique

Quoi qu'il en est dit, la " langue malgache " et ses nuances, parler " merina ", " betsimisaraka " et compagnie, a suivi la logique numérique sur les réseaux sociaux. Malgré les mutations dans l'écriture, faisant grincer les dents des " puristes ", on peut être sûr que le malgache survivra pendant des dizaines de générations encore.

La journée internationale de la langue maternelle a été célébrée hier. De plus en plus d'internautes réclament des déclarations d'officiels en " malgache ". Grâce à la réactivité de Facebook, les Malgaches peuvent maintenant exiger une langue à utiliser dans le débat public. Ce qui rappelle sûrement l'enjeu politique, économique, social et surtout identitaire, d'une langue mère.