Madagascar: Scandale à la Présidence - Dina Andriamaholy sort de son mutisme

Le secrétaire général adjoint de la présidence de la République a réagi après une affaire de mœurs qui le cite sur la toile.

" A cause de la tournure donnée à cette affaire, il est important que je m'exprime sur certains faits, surtout basés sur le mensonge " . C'est ce qu'a déclaré, hier, le Secrétaire Général Adjoint de la Présidence de la République, Dina Andriamaholy. Le SGAP sort de son mutisme pour la première fois depuis le début du scandale sur sa vie privée. Sur son compte Facebook, l'intéressé parle de " fausses informations " . " Il est inacceptable de laisser libres et exposer au public des fausses informations qui me concernent et qui concernent mes proches " , soutient-il. Est-ce une manière de démentir toutes les accusations portées à son encontre ?

Epouse

Dans sa publication, Dina Andriamaholy réfute les accusations sur les violences qu'il aurait porté à son épouse. " Aujourd'hui je tiens à déclarer que je n'ai jamais engagé une dispute quelle que soit la forme dans un restaurant de la capitale et encore moins porté la main sur mon épouse " , explique-t-il. Et d'appeler au passage les éventuels témoins de cette scène à se manifester et à apporter les preuves. Une manière pour lui de confirmer que l'accusation concernant les violences conjugales est infondée. Cependant, le Secrétaire Général Adjoint de la Présidence de la République entretient le flou par rapport aux accusations d'infidélité.

Vie privée

Le Magistrat se défend en mettant en avant le respect de sa vie privée. " Depuis quelques jours, des aspects supposés ou réels de ma vie privée ont été étalés sur la place publique. Je me suis abstenu de commenter ces articles car j'ai estimé que ces questions relevaient de ma vie privée " . En tout cas, Dina Andriamaholy laisse entendre qu'il va s'exprimer sur cette affaire prochainement. Ces derniers temps, des rumeurs sur le limogeage du secrétaire général adjoint de la Présidence de la République circulent. Mais pour l'heure, le départ de Dina Andriamaholy n'est pas confirmé. Aucune information officielle y afférente n'a été publiée par la direction en charge auprès de la Présidence. Aucun texte officiel relatif à son abrogation non plus. En attendant la confirmation donc, il s'agit pour l'instant de simples rumeurs. Bon nombre d'observateurs estiment d'ailleurs qu'un éventuel limogeage suite à cette affaire serait négatif pour le régime Rajoelina. Cela confirmerait les accusations de la " gouvernance par et pour Facebook " .

Dossiers

En effet, l'opposition a toujours affirmé que le régime actuel a tendance à céder aux pressions des facebookers. Ce mode de gouvernance par les réseaux sociaux risque de fragiliser le régime. Le ministre de la Justice, Herilaza Imbiki a déjà été victime de cette stratégie. D'autant plus que les leaders de l'opposition ont déjà annoncé que des dossiers impliquant d'autres ministres et des proches collaborateurs du président Andry Rajoelina sortiront. A l'approche des échéances électorales de 2023, cette pratique risquerait de se répéter et de s'intensifier. Nul n'ignore que perdre un allié de la première heure comme Dina Andriamaholy risquerait d'être fatal.