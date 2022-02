Madagascar: Journée internationale de la langue maternelle - Havatsa-Upem organise un évènement à Ambohitsaina

Chaque 21 février de chaque année se célèbre la Journée internationale de la langue maternelle. Proclamée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) en novembre 1999, elle fut promue pour la première fois en février 2000. L'objectif étant de sensibiliser à la diversité linguistique et culturelle et rappeler l'importance du multilinguisme dans nos sociétés.

Bon nombre de pays ont été colonisés par les anciennes grandes puissances comme l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, la France, la Hollande. Pourtant, de nombreux pays ex-colonisés possèdent également une autre langue maternelle, issue de la communauté d'origine à laquelle ils appartiennent. À Madagascar, la population connaît le français, mais elle préserve et considère la langue malgache. En outre, les parlers, avec leurs implications complexes d'identité, de communication, d'intégration sociale, d'éducation et de développement, revêtent une importance stratégique pour le peuple.

Mais malheureusement, bon nombre de ces langues maternelles tendent à disparaître avec le processus de mondialisation et le déplacement des populations vers les grandes villes. Or, lorsque les langues s'éteignent, la diversité culturelle qui fait la richesse de l'humanité risque de disparaître elle aussi. Avec les langues maternelles, ce sont aussi des perspectives, des traditions, une mémoire collective et des modes de pensée et d'expression qui se perdent.

En effet, pour conserver et transmettre la langue maternelle, les écrivains membres de l'Havatsa-Upem organisent un évènement à l'amphithéâtre de l'institut Confucius Ambohitsaina le 23 février 2022 à 14 heures. Des animations et récitals animeront l'estrade de l'établissement. Évidemment, des écrivains y seront présents pour honorer la célébration. Le malgache est une langue vivante. Elle connaît une évolution depuis le début du XXème siècle.

D'autant plus, les écrivains et académiciens effectuent un travail sans relâche afin de pouvoir transmettre et surtout conserver la langue de Rabearivelo. Cette langue à la fois poétique et d'expression est la plus pratiquée dans la région du Sud Ouest de l'océan Indien après le français puisque la population malgache compte plus de 25 millions. En d'autre termes, le malgache a laissé un héritage dans les autres îles voisines notamment, à Mayotte et à La Réunion.