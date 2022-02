Madagascar: Post-Batsirai - Offensive française sur le terrain humanitaire

Via des soutiens logistiques et humains, le gouvernement français a mis la main à la poche pour venir en aide aux sinistrés du cyclone Batsirai. Des sapeurs-sauveteurs ont été dépêchés, quelques jours après le passage de ce cyclone dans le pays. Ces militaires issus de la sécurité civile française sont à la rescousse à Mananjary, pour prêter mains fortes à l'équipe de secours locale. Le déploiement de ces militaires a été suivi d'un coup de communication par l'ambassade de France afin d'assurer une grande visibilité de ces actions françaises. Comme si ce pays était en train de soigner son image dans le pays.

Sur les réseaux sociaux, on voit alors ces militaires français en train de prêter main-forte à la population locale et aux éléments de la sécurité civile de l'armée malgache. Dès leur arrivée, le gouvernement français a souligné que leur expertise sera focalisée dans la fourniture d'eau par le biais de la mise en place d'unité de purification d'eau d'une capacité de production de 250 000 litres/jour. Cette équipe française d'intervention sera également en appui dans les missions de reconnaissances aériennes au moyen de drones, selon toujours le ministère français des Affaires étrangères. La Croix-Rouge française déploie également des équipiers d'urgence spécialisés, comme des logisticiens et des responsables des opérations.

500 milles euros. Par ailleurs, 87 tonnes d'aide d'urgence de la Croix-Rouge française, notamment en matière logistique, sont aussi déployées grâce à la subvention à hauteur de 500 000 euros fournie par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères par le biais de son centre de crise et de soutien (CDCS), ainsi que l'Union Européenne. " La France se tient aux côtés du peuple malgache face aux dégâts causés par le cyclone Batsirai qui a fait de nombreuses victimes et des dizaines de milliers de déplacés ", a soutenu l'ambassade française.

Selon le communiqué du ministère français des Affaires étrangères, ce soutien permettra de déployer, au profit des populations les plus touchées, du matériel prépositionné par la Plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien (PIROI) de la Croix-Rouge française pour construire des abris d'urgence. Il s'agit notamment des outils de reconstruction de l'habitat, des kits d'hygiène et d'assainissement ainsi que des biens de première nécessité. Par ailleurs, selon toujours l'ambassade française, " un fonds d'urgence est par ailleurs activé à travers le programme régional de renforcement de la résilience et gestion de la réponse aux catastrophes que mène la PIROI en partenariat avec la Commission de l'océan Indien et le soutien financier de l'Union Européenne ".

Téléphérique. " Nous partageons la peine des familles et des proches des victimes. Nous pensons aux milliers de déplacés, à toutes les personnes sinistrées ", a déclaré Emmanuel Macron dans son message adressé, il y a 10 jours, à Madagascar. La France veut montrer ses aides humanitaires face aux polémiques qui enflent toujours sur le projet téléphérique à Antananarivo. Au pays, ce projet soutenu par le gouvernement français divise beaucoup.

L'Eglise catholique a réagi sur l'installation des pylônes dans leurs domaines sur le parvis de la cathédrale historique d'Andohalo et au sein du Collège St-Michel des jésuites à Amparibe. Récemment, l'ambassadeur français, Christophe Bouchard, a rencontré le cardinal Désiré Tsarahazana mais aucune information ne filtre de cette rencontre qui aurait, fort probablement, abordé le sujet sur le transport par câble dans le pays.