Madagascar: Rock - Rheg the gang se renouvelle

Avec vingt ans au compteur, Rheg devient Rheg the gang, une appellation nouvelle pour les années à venir et en parallèle avec les concepts novateurs, preuve de la possibilité pour la bande de se réinventer.

Pour marquer en beauté ce " rebranding ", le groupe invite ses inconditionnels le 26 février au Twenty-six Karibotel Analakely à 16h. Rheg the gang propose donc un set soft ou la précision et la douceur seront au rendez vous. Le public aura droit aux langoureux titres ayant fait la réputation du groupe. Des vieux titres, mais aussi de la nouveauté et pour la première fois. Des interprétations et une scène ouverte après la prestation du groupe.

Comme le mois de l'amour bat encore son plein, les fans auront droit à des titres romantiques. Joués par le groupe. L'idée est d'étendre l'audience sans perdre le lien avec le style originel du groupe. Toutefois, Rheg the gang reste un groupe de heavy métal classique. Cette incursion dans le soft reste une possibilité. Après une tournée dans quelques grandes villes du pays le groupe reviendra à Tana pour un live en plein air " maditra " à souhait.

Rheg a toujours fonctionné par passion, il faut l'admettre, c'est l'une des rares formations à se produire régulièrement dans le microcosme de la scène métal malgache. Les cinq gars de Rheg the gang promettent de nouvelles sensations pour cette année. Après la sortie l'année dernière de leur cinquième album " Antsika ny Rock " les membres se sont surpassés pour pouvoir offrir à leur public plus de frissons. Jaykee, le soliste du groupe avec sa réputation de guitariste virevoltant.

Hubb le rythmique habitué aux riffs endiablés va se poser ce samedi et par flexibilité pour offrir au public des mélodies fines et audibles à souhait. Et ce, même si les fans sont habitués aux jeux agressifs de Tsila et Titan, respectivement bassiste et batteur de Rheg the gang Cette fois ci tout sera en diapason avec la voix de Reg, le chanteur crieur et rageux, mais apte à envoûter le public grâce à sa voix rauque et puissante couchée sur des notes très douces.