Sénégal: Promotion du secteur énergétique - Energy Capital & Power et Petrosen signent un accord de partenariat

Energy Capital & Power, la principale plateforme d'investissement dans le secteur de l'énergie en Afrique et l'organisateur du plus grand événement énergétique d'Afrique de l'Ouest, la conférence-exposition Msgbc Oil, Gas & Power, a signé un accord de partenariat avec la compagnie pétrolière nationale du Sénégal, Petrosen, qui permettra aux deux entités de resserrer leurs liens en collaborant à la promotion des secteurs énergétiques du pays et de la région Msgbc.

"Après le grand succès de la première édition, également organisée par Ecp, ce partenariat constitue une étape importante pour les deux entités dont la vision est de promouvoir l'attractivité du bassin Msgbc auprès des investisseurs internationaux, à un moment où de nouveaux développements ont fait du bassin une région de classe mondiale pour la production et l'exploration ", informe un communiqué de presse reçu à notre rédaction.

Dans le sillage de l'immense succès de la première édition de la conférence-exposition Msgbc Oil, Gas & Power en décembre 2021, Ecp n'a cessé de développer des initiatives pour promouvoir le développement du Sénégal, de son secteur de l'énergie et,

essentiellement, de son peuple et travaille en partenariat étroit avec le Président Macky Sall. La relation croissante avec Petrosen n'est que le prolongement naturel de ces efforts.

"Nous ne pouvons pas surestimer l'importance de ce partenariat pour le Sénégal en particulier et pour la région Msgbc dans son ensemble. La relation entre l'Ecp et Petrosen n'a été rien de moins que symbiotique, et j'ai hâte de porter de ce succès à de nouveaux

sommets dans les années à venir ", a déclaré Sandra Jeque, directrice de conférence internationale et personne de contact d'Ecp au Sénégal.