Afrique: BRVM - Le marché renoue avec les fortes transactions

Après avoir enregistré des transactions de 7,679 milliards de FCFA le 14 février 2022, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a renoué avec les fortes transactions au terme de la séance de cotation de ce lundi 21 février 2022.

La valeur totale des transactions est en effet passée de 457,153 millions de FCFA le vendredi 18 février 2022 à 6,901 milliards de FCFA ce lundi 21 février 2022. Avant les périodes du 14 et du 21 février 2022, le marché peinait à dépasser les 3,500 milliards de FCFA de transactions, les dernières plus fortes transactions remontant au 10 février avec 3,406 milliards de FCFA.

Néanmoins, la capitalisation boursière du marché des actions a baissé de 14,165 milliards de FCFA à 6381,597 milliards de FCFA contre 6395,762 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché des obligations est également en baisse de 2,86 milliards à 7497,594 milliards de FCFA contre 7500,454 milliards de FCFA précédemment.

L'indice BRVM composite a régressé de 0,22% à 212,00 points contre 212,47 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10, il a aussi enregistré une baisse de 0,03% à 158,92 points contre 158,96 points précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupé par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,74% à 950 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 5,44% à 1 745 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 4,13% à 2 395 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d'Ivoire (plus 3,68% à 5 495 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 3,25% à 6 200 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 925 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,44% à 1 805FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,20% à 1 160 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 3,03% à 160 000 FCFA) et Crown Siem Côte d'Ivoire (moins 2,67% à 730 FCFA).