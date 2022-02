Afrique: Pétrole et gaz - Prolifération des partenariats dans les pays émergents

Comme les autres pays qui visent à atteindre l'émergence, Madagascar pourrait également capitaliser ses ressources pétrolières et gazières, qui présentent déjà de forts potentiels.

De nombreux pays d'Afrique qui ambitionnent l'émergence économique misent sur les ressources pétrolières et gazières. Pour promouvoir une de ses zones à potentiel auprès des investisseurs, le Sénégal a noué un partenariat avec Energy Capital & Power.

Le décollage économique peut être tiré de l'exploration et de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. C'est dans cette optique que les pays d'Afrique disposant de ces ressources multiplient leurs partenariats avec les entités spécialisées dans la promotion de l'attractivité. Pour Madagascar, bien que les compagnies qui ont déjà manifesté leurs intérêts à faire des recherches pétrolières et gazières dans la Grande-île se comptent par plusieurs dizaines, le secteur reste dormant. Dans les autres pays, la relance post-Covid est pourtant en cours. Le weekend dernier, la société sénégalaise Petrosen a annoncé la signature d'un accord de partenariat à long terme avec Energy Capital & Power (ECP), dans l'objectif de promouvoir l'attractivité du bassin MSGBC auprès des investisseurs internationaux.

En effet, il s'agit d'un accord de développement et de coopération avec la principale plateforme d'investissement dans le secteur de l'énergie en Afrique. " ECP est responsable de l'organisation de la conférence-exposition MSGBC Oil, Gas & Power, développée sous le patronage de S.E. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Il sera désormais intégré dans un comité d'événement dirigé par Petrosen, ce qui permettra une collaboration plus poussée dans l'organisation de la conférence-exposition MSGBC Oil, Gas & Power ainsi que d'autres initiatives. Ce nouvel accord permettra à ECP d'approfondir ses relations avec la CPN et de participer à un certain nombre d'initiatives visant à promouvoir le secteur énergétique du pays tout au long de l'année ", a communiqué la société Petrosen, à l'issue de la cérémonie de signature.

Développement

EPC, la principale plateforme d'investissement dans le secteur de l'énergie en Afrique et l'organisateur du plus grand événement énergétique d'Afrique de l'Ouest, la conférence-exposition MSGBC Oil, Gas & Power. Certes, son partenariat avec la compagnie Petrosen permettra aux deux entités de resserrer leurs liens en collaborant à la promotion des secteurs énergétiques du pays et de la région MSGBC. A noter qu'EPC a connu un grand succès lors de la première édition de sa conférence-exposition. Par la suite, il n'a cessé de développer des initiatives pour promouvoir le développement du Sénégal, de son secteur de l'énergie et, essentiellement, de son peuple.

La relation croissante avec Petrosen n'est que le prolongement naturel de ces efforts, selon Sandra Jeque, Directrice de conférence internationale et personne de contact d'ECP au Sénégal. " Nous ne pouvons pas surestimer l'importance de ce partenariat pour le Sénégal en particulier et pour la région MSGBC dans son ensemble. La relation entre l'ECP et Petrosen n'a été rien de moins que symbiotique, et j'ai hâte de porter ce succès à de nouveaux sommets dans les années à venir ", a-t-elle déclaré. Bref, le Sénégal s'attend désormais à l'arrivée d'investissements étrangers, amorcée par le secteur des ressources stratégique. Une voie que Madagascar pourrait prendre...