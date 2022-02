Afrique: Concert - Jim'Da au No Comment Bar.

Le rap n'est pas mort ! La preuve, Big Jim'da livrera un concert au No comment Bar le 26 février 2022 à 20 heures. Une affiche à ne pas rater car le rappeur irréversible interprétera ses tubes comme Sentiment agnabon'ny pwa, Laborosy, Jaolahy mpiarakandro. Cela faisait plus de deux ans que cette formation de Mahajanga n'avait pas sorti un morceau. Après son duo avec Kakanjila et Bouddah El Taga, le rappeur n'avait pas produit en solo.

En réalité, le rap a changé de visage. Ici l'objectif n'est pas de blâmer la jeune génération, mais la constatation est palpable, les textes ne sont pas les mêmes qu' il y a 20 ans. Selon Big Jim'Da les rappeurs d'autrefois et ceux d'aujourd'hui ne frappent pas le même coup. Si avant la réalité était évoquée du temps de Jim'Da, les rappeurs de la nouvelle génération sont devenus des futuristes. la fiction prend le dessus.

" La génération actuelle se penche et se focalise sur le rap cool, oui j'admets que chacun à son goût et les goûts ne se discutent pas. Mais, dès fois il faut ranger son ego et voir la réalité des choses. On est pas aux Etats-Unis bien que le rythme soit né dans ce pays ", a avancé le rappeur.