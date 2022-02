Nigeria: L'Archevêque d'Onitsha rejette les déclarations d'un ecclésiastique qui risquent de fomenter la haine ethnique

Abuja — " L'Église catholique n'est pas une institution tribale et ne doit pas être présentée comme telle ", déclare Son Excellence Mgr Valerian Maduka Okeke, Archevêque d'Onitsha, dans une déclaration dans laquelle l'archidiocèse avertit les fidèles que les déclarations du père Magnus Ebere ne "représentent pas celles de l'Église catholique".

"Le Père Magnus Ebere est un prêtre de la Congrégation de la Société des Vocations Divines (SDV). Il n'est pas un prêtre de l'Archidiocèse d'Onitsha et n'a pas la faculté ou le droit d'opérer dans l'archidiocèse", déclare l'évêque Okeke, selon lequel le religieux a illégalement lancé son propre ministère dans l'archidiocèse, appelé Canaaland Adoration Ministries, sans en avertir les autorités ecclésiastiques.

Le père Ebere a publié une vidéo dans laquelle il accuse les Igbo, l'un des principaux groupes ethniques du sud du Nigeria, de dominer l'Église nigériane. "Dans sa vidéo, qui est maintenant devenue virale, le père Magnus Ebere a fait des déclarations non chrétiennes qui doivent être condamnées publiquement", déclare Mgr Okeke. "Nous condamnons donc totalement et répudions les expressions injustifiées telles que "les Igbos sont des Igbos, où que nous soyons, nous sommes le pouvoir" ; "si vous enlevez les Igbos de l'Église catholique de Lagos, il n'y aura plus d'Église", etc. ce n'est pas la position de l'Église catholique en Igboland."

"Nous avertissons une nouvelle fois les fidèles de notre archidiocèse que les activités et les enseignements du père Magnus Ebere sont dangereux, trompeurs et hostiles à leur foi. Quiconque participe à ses activités illégales à Nnobi le fait à ses risques et périls. Tout catholique qui accepte ses enseignements erronés agit en dehors des enseignements traditionnels et authentiques de l'Église catholique", a déclaré l'Archevêque.

"Nous avertissons publiquement le Père Magnus Ebere de cesser immédiatement tous ses ministères illégaux. S'il est vraiment un prêtre catholique, comme il le prétend, il a besoin de l'approbation de l'évêque diocésain pour exercer toute forme de ministère dans l'archidiocèse d'Onitsha. Aucune approbation de ce type ne lui a été donnée dans le passé ou le présent. Vous êtes prévenus", a conclu l'évêque Okeke.