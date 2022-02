Ethiopie: Enfants mal nourris, population épuisée, bétail détruit - La crise environnementale aggrave les conditions de vie des populations

Ginir — "Dans notre région, les gens meurent de faim et la situation continue à se détériorer rapidement. Mes collègues qui travaillent dans le domaine de la santé disent que l'augmentation des cas de malnutrition aiguë chez les enfants ne fera qu'empirer. C'est ce qu'a déclaré un agent de santé de l'hôpital de Ginir, dans la région de Bale, à l'est de l'Éthiopie, qui est touchée par une grave sécheresse, tout comme l'Oromia, la région Somali, les Nations du Sud et le Sud-Ouest.

Les médias locaux rapportent que la population de ces régions venait à peine de se remettre de la sécheresse de 2017, et si les prévisions de précipitations pour mars-avril 2022 sont toujours inférieures à la moyenne, une quatrième saison consécutive sans pluie aggravera la situation.

Des facteurs politiques, tels qu'une réponse insuffisante du gouvernement, la guerre civile dans le nord de l'Éthiopie (voir Agence Fides 18/1/2022) et l'instabilité dans d'autres régions, ont exacerbé la crise environnementale. Selon la commission locale chargée des catastrophes et des déplacements, à Oromia, plus de 800 244 personnes dans huit zones de la région sont actuellement confrontées à la faim et à la sécheresse. Parmi les principales victimes figurent les enfants qui souffrent actuellement ou risquent de souffrir de malnutrition aiguë sévère dans les mois à venir.

Les pénuries d'eau prolongées ont entraîné la malnutrition, notamment par la perte de bétail. Selon les projections du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (UNOCHA), plus de 6,8 millions de personnes sont touchées.

Dans la région d'Oromia et de Somali, on estime que 225 000 enfants souffrent de malnutrition et que plus de 100 000 femmes enceintes et allaitantes ont besoin d'un soutien nutritionnel.

La majorité de la population de la région vivant de l'élevage, les conséquences de la sécheresse, telles que l'assèchement des pâturages et l'épuisement des réserves d'eau, ont gravement aggravé l'insécurité alimentaire actuelle. Rien qu'en janvier 2022, on estime à 260 000 le nombre de bovins morts dans l'Oromia du Sud, la région Somali et la région du Sud. Deux autres millions de bovins sont en danger, et la valeur marchande a également chuté, car les animaux émaciés ne sont pas commercialisables.

L'administration fédérale a fourni une aide humanitaire pour éviter une catastrophe immédiate. Comme objectif à long terme, il semble que le gouvernement envisage de lancer plusieurs projets relatifs à l'eau afin d'éviter de futures sécheresses.