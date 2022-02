Madagascar: Projet PTASO - Le coordonnateur national bientôt mis en place

Le coordonnateur national du projet de zone de Transformation Agro-industrielles dans la Région du Sud-Ouest de Madagascar (PTASO) sera bientôt mis en place a notamment révélé le ministre de l'Industrialisation du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy lors d'une rencontre qu'il a eue la semaine dernière, avec les autorités, les élus locaux et les acteurs économiques à Toliara. Le PTASO permettra de promouvoir les chaînes de valeurs agricoles comme le riz, le pois du cap, le maïs, les produits halieutiques et les petits ruminants, par le développement d'infrastructures et la mise en place de mesures susceptibles de susciter l'intérêt du secteur privé à prendre sa place au niveau des maillons-clefs que sont la transformation industrielle et la mise en marché.

Opportunité

Il s'agit du premier projet d'une initiative qui pourrait être reproduit au niveau national pour assurer une plus grande transformation des produits agricoles. Il est destiné à inverser la tendance des faibles performances répétées au niveau agricole et économique. Il s'agit en somme d'une opportunité qui permettra de renverser la tendance à Madagascar où plus de la moitié de la population est extrêmement pauvre et presqu'autant ont moins de 2.100 calories/jours. Le projet PTASO sera en effet l'outil par excellence de rentabiliser le potentiel important qu'offre Madagascar, cette grande île de 587 295 km², dont 14% de terres arables.

Il devrait également apporter une réponse aux conséquences de la Covid-19. La population de ce pays, estimée à environ 27 249 560 habitants en 2020 dont 54,70% de femmes et 45,30% d'hommes, tire l'essentiel de ses revenus (80%) du secteur agricole, avec une population rurale, estimée à 78 % et seulement 5% de terres exploitées par an. Le pays importe massivement des produits agro-alimentaires, soit près de 600 millions de dollars en 2018. Avec le PTASO, les productions locales seront privilégiées.

Création de richesse

Plusieurs activités seront financées par le projet. On peut citer, entre autres, l'amélioration du cadre réglementaire relatif au développement des projet de zones de transformation agricole et le renforcement des institutions ; la mise en place des infrastructures de base de la plateforme agro-industrielle de Toliara et des centres d'agribusiness à Ankililoake et Tandadava ; l'amélioration des infrastructures de production agricole (périmètres irrigués, fermes aquacoles, etc.) et de mise en marché (magasins de stockage, pistes, etc.) ; et enfin le renforcement des capacités des acteurs des filières agro-industrielles (services de l'Etat, organisations de producteurs, etc.).

Ces actions auront pour résultat la création de richesse et d'emplois, l'amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la malnutrition chronique dans cette partie du pays qui représente une poche de famine, malgré ses potentialités. Le projet PTASO est financé par la Banque Africaine de Développement à hauteur de 25 millions de dollars pour une durée de 5 ans.