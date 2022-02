Madagascar: Athlétisme - Cross-country - Le rendez-vous à Manakara reporté sine-die

Le cyclone Emnati gâche la fête. Le Championnat de Madagascar de Cross-country en guise d'ouverture de la saison est reporté une nouvelle fois à une date ultérieure.

Alors que 224 coureurs, soit le triple de la dernière édition à Tsiroanomandidy, devaient prendre le départ ce samedi à Manakara, le championnat national de cross-country a été reporté sine-die à cinq jours avant la compétition. Les incertitudes, auxquelles l'état de Manakara est confronté après le passage du cyclone tropical Emnati, n'ont pas permis à la Fédération malgache d'athlétisme (FMA) d'avancer ce rendez-vous. " Après la réunion des membres de la fédération, le report est inévitable car la ville de Manakara risque d'être très impactée par le cyclone. Le maintien ou pas du championnat à Manakara dépendra entièrement des dégâts après son passage ", a fait savoir le président de la fédération Dominique Raherison.

Les cadors exacts au rendez-vous. Hier matin, l'instance nationale a encore annoncé sa volonté pour le déroulement de ce sommet lors d'une conférence de presse à Andraharo. Un effectif jamais enregistré, car 224 coureurs issus de 13 ligues ont fait leurs inscriptions à cette course. D'autant plus que de belles empoignades sont en perspective avec la participation de Mampitroatse du Cospn Boeny, champion pour la troisième fois consécutive et Marthe Ralisinirina du 3FB, double champion de Madagascar, ainsi que plusieurs grosses pointures. " Même s'il y avait eu les changements de date et de lieu, les catégories restent les mêmes.

On cite entre autres les catégories de minimes filles sur une distance de 2 km, de minimes garçons et cadettes de 4 km, de cadets et juniors filles de 6 km, de juniors garçons et séniors dames de 8 km et enfin la course mythique des séniors hommes de 10 km. Seule la ligue Bongolova n'a jusqu'à maintenant pas de représentant ", a noté le directeur technique national, Hery Rambeloson. Un relais inter-quartier a aussi été prévu à Manakara avec la participation des coureurs non licenciés des 18 quartiers constituant le district. Lors de cette conférence de presse, la FMA a annoncé la continuité de sa collaboration avec les sociétés Star et Telma, fidèles sponsors de l'athlétisme malgache.