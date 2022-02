Gabon: FC Barcelone - Aubameyang demande à Dembélé de rester

Pierre-Emerick Aubameyang veut continuer avec Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Sous les projecteurs ces derniers jours après son triplé du weekend, l'international gabonais a révélé avoir demandé au Français de ne pas quitter les Blaugranas.

Dans un entretien accordé au Mondo Deportivo, Aubameyang est revenu sur plusieurs aspects de sa nouvelle vie à Barcelone. Au sujet de son arrivée dans la formation, l'ancien attaquant d'Arsenal, l'avoue, c'est un rêve. Et Ousmane Dembélé, avec qui il a joué à Dortmund, était impatient de le voir signer.

" je pense que c'est un grand club et je voulais vraiment venir ici. C'est une opportunité que vous avez une fois dans votre vie et me voici... Dembélé m'a envoyé un message pour savoir s'il allait venir au Barça et je ne voulais pas trop le déranger ; il était tout seul mais on a continué à parler un peu " a confié Aubameyang au media espagnol.

Sur le départ depuis plusieurs mois, Ousmane Dembélé n'a pas encore révélé sa décision finale. Son coéquipier Gabonais ne souhaite pas le voir s'éloigner.

" C'est quelque chose de très spécial car nous avons vécu une année incroyable au Borussia Dortmund. Ousmane est l'un des meilleurs sur le ballon et en tant qu'attaquant, il est incroyable. A vrai dire, je suis très content qu'il soit là et quand je suis arrivé je lui ai dit : " Tu dois rester, mec "

Aubameyang rêve de trophées

Avec ses nouveaux coéquipiers, Aubameyang rêve de jours meilleurs. L'ancien stéphanois espère soulever des trophées. Cela passe par le travail.

" Certaines des choses que nous avons faites avec Arteta sont similaires. Je dois encore m'y habituer mais j'ai hâte d'apprendre. Quand je vois comment les garçons jouent, je veux faire la même chose. Nous allons tout donner et, personnellement, je vais continuer à travailler comme je le fais depuis mon arrivée. Je veux gagner des matchs et je veux gagner cette Ligue Europa, donc si nous voulons la gagner, nous devons gagner ce match (contre Naples, ndlr). nous devons continuer comme nous le faisons. Nous jouons bien depuis plusieurs matchs, il est donc temps de continuer ainsi " a-t-il ajouté.