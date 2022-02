Madagascar: Représentante du PNUD - " En tant qu'organe indépendant, les yeux sont rivés sur la CENI "

L'atelier d'élaboration et de validation du plan de travail pluriannuel de la CENI a été lancé, hier, au Novotel Alarobia par son président Dama Andrianarisedo en présence des représentants des partenaires techniques et financiers dont le PNUD, l'OIF et l'EISA. Cet atelier auquel l'ensemble des commissaires électoraux nouvellement élus à la CENI et le personnel technique de l'organe de gestion des élections participent porte sur la fixation de la vision de la CENI et sur la définition des grands axes stratégiques, durant les 6 années d'exercice de l'actuel bureau permanent. Le PNUD à Madagascar avec l'appui financier de la Norvège soutient cet exercice clé mené par la CENI dont l'enjeu est de permettre à la CENI de disposer d'un plan de travail pluriannuel 2021-2027.

Mobilisation

Selon Natasha van Rijn du PNUD avec plus de visibilité des actions définies dans les documents de planification stratégique, attendus de cet atelier, l'appel à mobilisation des ressources de la CENI sera soutenu pour consolider les acquis du processus démocratique à Madagascar. " En tant qu'organe indépendant de la gestion des élections, les yeux sont rivés sur la CENI, scrutant le sérieux, l'inclusivité et la crédibilité de chaque décision et mesures prises au respect des lois et réglementations en vigueurs " a-t-elle soutenu.

La disponibilité de ce document de plan de travail pluriannuel de la CENI pour le cycle 2021-2027 constitue un cadre de travail planifié, respectant le calendrier électoral et cela dans le but d'assurer la visibilité des actions à mettre en œuvre durant son mandat. Pour le président de la CENI, l'enjeu est d'assurer dès maintenant un cycle électoral paisible, crédible et transparent. Ces documents de planification stratégique permettront au gouvernement et aux différents acteurs dont les partenaires techniques de mieux harmoniser et recentrer leurs interventions dans leurs appuis au processus électoral et d'assurer plus de cohérence et d'efficacité dans les divers appuis et interventions. Cet atelier de planification mené par la CENI durera 3 jours.