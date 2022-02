Madagascar: Dégâts cycloniques - Les membres du gouvernement s'activent pour la reconstruction

Le déploiement sur terrain voulu par le président de la République est suivi à la lettre par plusieurs membres du gouvernement. Ils sillonnent le pays dans le but d'accélérer la reconstruction des dégâts cycloniques.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Le 9 février, le président de la République a ordonné que les membres du gouvernement doivent aller au front afin de témoigner un élan de solidarité aux populations frappées par les cyclones successifs, affirmer la présence de l'État à leurs côtés et assurer une reconstruction rapide des dégâts. Une consigne réaffirmée durant le Conseil des ministres qui s'ensuivit.

Depuis, Premier ministre et ministres battent le pavé et multiplient les descentes dans les zones sinistrées. La semaine dernière, Christian Ntsay, Premier ministre, s'est rendu à SainteMarie et, ensuite, Toamasina, pour constater les dégâts du cyclone Dumako, le dernier en date qui a ravagé la côte Est du pays.

Il a également apporté les premières aides d'urgence pour les familles sinistrées. Un fort bataillon de membres du gouvernement se déploie depuis quelques jours, essentiellement, sur la partie Est du pays.

Il y a ceux qui sont au front depuis le cyclone Ana, comme Bavy Angelica Michel-le, ministre de la Population, de la protection sociale et la promotion de la femme. Le général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale, lui aussi, sillonne les régions du Sud-Est du pays depuis plus d'une semaine afin de coordonner les actions militaires d'aide aux sinistrés et de reconstruction des dégâts.

Tous les éléments de l'Armée sont envoyés au front. L'armée de l'air, notamment, est mobilisée pour le largage de vivres dans les zones enclavées. Pleinement rétabli des blessures suite à son accident d'hélicoptère, le général Serge Gellé, secrétaire d'Etat à la gendarmerie nationale, lui aussi, a rejoint le front pour être au chevet des sinistrés de la région Ana-lanjirofo.

Priorité

La réhabilitation des établissements scolaires est inscrite en urgence dans les opérations de reconstruction de dégâts cycloniques.

Raison pour laquelle Marie Sahondrarimalala, ministre de l'Education nationale, fait le tour des localités fortement touchées par les cyclones. La semaine dernière elle était à Mananjary, puis Manakara.

Gabriella Vavitsara, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, elle aussi, est sur le terrain afin d'accélérer la réhabilitation des établissements d'enseignement technique. Outre le matériel de reconstruction, elle a remis du matériel et équipement nécessaire à l'enseignement.

Tous les membres du gouvernement en tournée dans les zones frappées par les cyclones s'emploient à apporter des aides d'urgence et sociale à la population locale, mais également, aux collaborateurs de leur département respectif qui figurent, également, dans la liste des sinistrés.

Le contrôleur général de police Fanomezantsoa Randria-narisoa, ministre de la Sécurité publique, s'est également rendu dans les régions du Sud-Est, la semaine dernière. Ici aussi, reconstruction et remise d'aide d'urgence, notamment, des familles des policiers sinistrés, ont été au programme. Entamant la tournée des zones sinistrées depuis la fin de semaine, Lalatiana Rakotondrazafy Andriaton-garivo, ministre de la Com-munication et de la culture, a remis des aides aux journalistes de la région Amoron'i Mania. Paubert Mahatante, ministre de la Pêche et de l'économie bleue, lui, est dans la région Ihorombe, dont il est le coach.

La réhabilitation des infrastructures routières pour la fluidité de la circulation des personnes et des marchandises, est également, une priorité. Jerry Hatrefin-drazana, ministre des Travaux publics, bat le pavé depuis mi-janvier. Pareillement, pour Ladislas Andrien Rakotondrazaka, ministre de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène.

Le rétablissement de l'accès à l'eau potable dans les localités dévastées par les cyclones doit se faire rapidement. Les enjeux de santé publique étant, le professeur Zely Randriamanantany, ministre de la Santé publique, est sur le terrain, lui aussi.

Sophie Ratsiraka, ministre de l'Artisanat, Hawel Mamod'Ali, ministre des Sports, ou encore, Juliana Ratovoson, vice-ministre chargée de la Jeunesse, et Hortensia Haingosoa, vice ministre chargée de la reforestation, de retour d'une évacuation sanitaire, mettent la main à la pâte. Tahina Razafindramalo, ministre des Postes, de la télécommunication et du développement numérique, était à Nosy Varika, porte d'entrée du cyclone Batsirai, pour affirmer le soutien étatique et apporter les vivres, ainsi que du matériel de reconstruction, vendredi.

En ces temps difficiles, garantir l'approvisionnement des marchés en Produit de première nécessité (PPN), notamment, et éviter les spéculations qui risquent d'entraîner une hausse des prix sont essentiels. Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrie, du commerce et de la consommation, est sur les routes depuis le début de la semaine dernière afin de s'en assurer par lui-même.

Le long de son itinéraire, il échange également avec la population locale, pour trouver des solutions aux problèmes locaux, tout en apportant des lots de riz à bas prix ou Vatsy Tsinjo.